Spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - nie uniknął konsekwencji Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj 2500 złotych mandatu oraz 15 punktów karnych to konsekwencje, które poniósł kierowca pojazdu na aplikację. Kilkanaście dni temu, na oznakowanym przejściu dla pieszych, 46-latek wykonał niedozwolony manewr. Film z zarejestrowanym wykroczeniem został zamieszczony w mediach społecznościowych. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci ustalili tożsamość kierowcy, który swoim zachowaniem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kilkanaście dni temu w mediach społecznościowych ukazało się nagranie z samochodowej kamerki. Film przedstawiał sytuację zarejestrowaną na przejściu dla pieszych, na al. Niepodległości w Rzeszowie. Kierowca samochodu, jadący prawym pasem ruchu zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, celem umożliwienia pieszym bezpiecznego przejścia. Kierujący pojazdem na aplikację, który jechał lewym pasem jezdni, ominął stojący na prawym pasie pojazd i potrącił mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną przez przejazd dla rowerów. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został ranny.

Zapis filmu trafił do funkcjonariuszy z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym, którzy w sprawie podjęli czynności wyjaśniające. Ustalili właściciela pojazdu, a następnie kierującego.

To 46-letni mieszkaniec Rzeszowa, który przyznał się do winy. Za popełnione wykroczenie dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych. Otrzymał także 15 punktów karnych, jakie taryfikator przewiduje za to wykroczenie.

Ominięcie pojazdu przed przejściem dla pieszych to jedna z najczęstszych przyczyn potrąceń pieszych na pasach. Pieszy na pasach ma bezwzględne pierwszeństwo, a wyprzedzanie czy omijanie pojazdu przed przejściem, to jawne ignorowanie przepisów drogowych.