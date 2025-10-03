58-latek z zarzutami za podpalenia - decyzją sądu trafił do aresztu Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Mężczyzna dwukrotnie podpalił okna i elewację w bloku, gdzie mieszkała jego była żona. Policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu zatrzymali podejrzanego o sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru. 58-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Do pierwszego pożaru elewacji i piwnicznego okna w jednym z bloków w Opolu doszło na początku września br. Mieszkańcy natychmiast zaalarmowali służby i zaczęli gasić pożar, aby ogień się nie rozprzestrzeniał. Dzięki ich natychmiastowej reakcji pożar udało się ugasić przed przyjazdem służb. Tuż po zdarzeniu policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. Powołany został również biegły z zakresu pożarnictwa. Z policyjnych ustaleń wynikało, że ktoś celowo zaprószył ogień. Kiedy kryminalni z Komisariatu Policji I w Opolu prowadzili czynności w sprawie, kilka dni później w tym samym bloku doszło znowu do pożaru. Tym razem spaleniu uległa elewacja i okno jednego z mieszkań. Zabezpieczone ślady również wskazały na celowe podpalenie.

W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili przebieg zdarzeń, a także ustalili tożsamość podejrzewanego o te czyny mężczyzny. Okazał się nim 58-letni mieszkaniec Opola, były mąż jednej z lokatorek. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie dwóch zarzutów sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru.

Na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.