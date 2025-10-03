Nocne poszukiwania 72-latka zakończone sukcesem Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj 72-letni łodzianin wybrał się z psem na spacer. Kiedy długo nie wracał, zaniepokojona rodzina powiadomiła Policję. W siedzibie pabianickich stróżów prawa niezwłocznie ogłoszono alarm i rozpoczęto intensywne poszukiwania zaginionego. Po kilkugodzinnym, nocnym przeczesywaniu terenu leśnego mundurowi odnaleźli seniora wraz z jego czworonogiem. Na szczęście zarówno mężczyzna, jak i pies byli cali i zdrowi, a akcja zakończyła się szczęśliwie.

2 października 2025 roku o godzinie 20.45 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał informację o zaginięciu seniora. Do zdarzenia doszło w gminie Dobroń. Z relacji zgłaszającego wynikało, że 72-latek wyszedł z psem na spacer około godziny 16.00 i „ślad po nim zaginął”. Sytuacja była o tyle poważna, że mężczyzna był schorowany, miał problemy z poruszaniem się, a wcześniejsze jego wyjścia kończyły się najpóźniej po około 10 minutach. Na domiar złego łodzianin opuścił działkę letniskową bez telefonu, a w pobliżu znajdował się teren leśny.

Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, nadkom. Rafał Adamek I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach ogłosił alarm. Policjanci zostali postawieni w stan gotowości. Niezwłocznie przyjechali do jednostki, by możliwie jak najszybciej ustalić, gdzie znajduje się zaginiony. Funkcjonariusze zapoznali się z jego rysopisem i natychmiast przystąpili do działania. Do akcji włączyli się także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Łodzi i z Pabianic, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, m.in. kamerę termowizyjną. Do prowadzonych poszukiwań zaangażowano również psa tropiącego z policyjnym przewodnikiem. Sprawdzano okoliczne pola i lasy.

Niezwykle pomocna w poszukiwaniach zaginionego okazała się być informacja przekazana przez jednego z mieszkańców. 45-latek o godzinie 17.30 widział na drodze leśnej w miejscowości Markówka starszego mężczyznę idącego z psem. Dzięki tej cennej wskazówce, po kilkugodzinnych poszukiwaniach funkcjonariusze zauważyli w lesie psa, nieopodal dalej pod drzewem stał zmęczony i wyziębiony 72-latek. Senior przyznał, że wyszedł na spacer i stracił orientację w terenie, cały czas błądził po lesie nie znajdując drogi powrotnej. Został znaleziony 8 kilometrów od domu. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano również załogę karetki pogotowia. Ostatecznie łodzianin cały i zdrowy został przekazany pod opiekę rodzinie.

Dziękujemy za pomoc w poszukiwaniach funkcjonariuszom straży pożarnej i ochotnikom, mieszkańcom oraz wszystkim, którzy wsparli nasze działania!

Na kanwie tego zdarzenia przypominamy, jakie kroki powinieneś podjąć, gdy zaginie Twój bliski? Pomoże Ci w tym nasza policyjna „checklista”.

Natychmiast zawiadom Policję! Możesz zadzwonić na numer alarmowy 112 albo zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

Przygotuj najważniejsze informacje dotyczące Twojego podopiecznego, o jakie z pewnością zapyta policjant przyjmujący Twoje zgłoszenie:

- imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania,

- numer telefonu seniora oraz informację czy posiada przy sobie dodatkowe urządzenie pozwalające na monitorowanie jego położenia,

- szczegółowy rysopis osoby zaginionej (wzrost, budowa ciała, kolor i długość włosów, kolor oczu) oraz charakterystyczne cechy i posiadane znaki szczególne;

- dane na temat stanu zdrowia i przyjmowanych leków, kondycja psychofizyczna;

- ulubione zajęcia, miejsca, dane kontaktowe do rodziny, przyjaciół i znajomych;

- szczegółowe informacje dotyczące okoliczności zaginięcia a także to, jak mógł być ubrany;

- ważne fakty z życia seniora (ostatnie miejsce pracy, wcześniejsze miejsca zamieszkania, istotne dla niego wydarzenia z przeszłości).

Zgłoś zaginięcie podopiecznego do Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, gdzie otrzymasz dodatkową pomoc i wsparcie.

Sprawdź najczęściej odwiedzane i ulubione miejsca podopiecznego.

Rozpowszechnij informację o zaginięciu seniora w najbliższej okolicy, na portalach społecznościowych i w lokalnych mediach.

Nie bój się poprosić o pomoc rodzinę, przyjaciół i znajomych. Pamiętaj, że w tej trudnej sytuacji nie jesteś sam.

Utrzymuj kontakt z Policją i przekazuj wszystkie nowe informacje, które mogą pomóc w poszukiwaniach.

Zadbaj, by w miejscu zamieszkania zaginionego, ktoś na niego czekał, kiedy wróci.

Koniecznie powiadom Policję i odwołaj poszukiwania w sytuacji, gdy Twój podopieczny wróci do domu!