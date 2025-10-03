Małopolscy „łowcy głów” zatrzymali 45-latka poszukiwanego listem gończym
Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego listem gończym przez Sąd Okręgowy w Krakowie za kierowanie grupą przestępczą, która zorganizowała krajalnię tytoniu na masową skalę.
45-letni obecnie mężczyzna w latach 2017-2018 zorganizował w okolicach podkrakowskiej Skawiny nielegalną krajalnię tytoniu. Tytoń, jak ustalili policjanci, pozyskiwał zza granicy a w nielegalnej krajalni rozdrabiał go i następnie przekazywał to osób, które wytwarzały z niego papierosy. Wyrok 3 lat pozbawienia wolności został wydany w 2025 r. ale mężczyzna zniknął w związku z czym Sąd Okręgowy dał za nim list gończy.
6 sierpnia br. sprawa poszukiwawcza za 45-latkiem trafiła do Wydziału Pokiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie. Pomimo tego, że mężczyzna nie korzystał z żadnych świadczeń lekarskich, nie pobierał żadnych świadczeń itp. policjanci ustalili, że poszukiwany może przebywać w Krościenku nad Dunajcem.
16 września br. policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz policjanci wydziału kryminalnego KWP w Krakowie zatrzymali 45-latka, który pracował na budowie. Po zatrzymaniu został przewieziony do KWP w Krakowie skąd trafił do aresztu śledczego.
