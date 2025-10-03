Zaatakował nożem policjantów - trafił do aresztu Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 49-letniemu mieszkańcowi gminy Grodzisk, który podczas interwencji zaatakował policjantów nożem. Mundurowi zostali wezwani do jednego z gospodarstw, gdzie mężczyzna utrudniał pracownikom firmy wodociągowej wykonywanie robót. Agresywny mężczyzna odepchnął jednego z funkcjonariuszy, a następnie próbował ugodzić go nożem. Został jednak szybko obezwładniony i zatrzymany. Decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gminie Grodzisk. Policjanci siemiatyckiej patrolówki otrzymali zgłoszenie od pracowników firmy wykonującej budowę wodociągu. Z relacji zgłaszających wynikało, że mieszkaniec posesji utrudnia im wykonywanie prac. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, mężczyzna kazał im natychmiast opuścić posesję. Zaczął krzyczeć i używać wulgaryzmów. Odepchnął jednego z funkcjonariuszy, po czym wyciągnął nóż i próbował ugodzić policjanta. Mundurowi natychmiast zareagowali - użyli środków przymusu bezpośredniego i skutecznie obezwładnili napastnika .49-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz znieważenia policjantów. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.