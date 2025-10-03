Odebrał od seniorki ponad 25 000 zł Został zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj 15 września 2025 roku zamieszkała na terenie powiatu koszalińskiego seniorka otrzymała telefon od rzekomych „policjantów” z Koszalina, którzy sugerowali, że jej pieniądze które otrzymuje od listonosza były od dawna podmieniane przez nieuczciwego pracownika poczty i są podrobione. W celu wymiany fałszywych banknotów seniorka miała włożyć je do torebki i powiesić na ogrodzeniu posesji w której zamieszkiwała. Kobieta działając pod wpływem emocji uwierzyła że rozmawia z z prawdziwymi policjantami i przystała na polecenie fałszywych funkcjonariuszy.

Na szczęście w porę o wszystkim dowiedzieli się funkcjonariusze Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, którzy niezwłocznie udali się na miejsce przestępstwa. Po przybyciu zauważyli jak do posesji seniorki podchodzi młody mężczyzna, który z ogrodzenia zdjął damską torebkę i bardzo szybko próbował się oddalić. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania 26-letniego mieszkańca Elbląga przy którym ujawniono wszystkie skradzione pieniądze w kwocie 25 400zł.

Następnie w wyniku żmudnej pracy operacyjnej, wielogodzinnych analiz ustaleń telekomunikacyjnych i monitoringów funkcjonariusze Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalili drugiego mężczyznę odpowiedzialnego za przestępstwo. Został zatrzymany w dniu 23 września 2025 roku. Jak ustalono młody mężczyzna w przeszłości brał udział w innych sprawach dotyczących oszustw na osobach starszych.

Na podstawie zgromadzonych materiałów Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował w stosunku do mężczyzn środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.