Odebrał od seniorki ponad 25 000 zł Został zatrzymany na gorącym uczynku
15 września 2025 roku zamieszkała na terenie powiatu koszalińskiego seniorka otrzymała telefon od rzekomych „policjantów” z Koszalina, którzy sugerowali, że jej pieniądze które otrzymuje od listonosza były od dawna podmieniane przez nieuczciwego pracownika poczty i są podrobione. W celu wymiany fałszywych banknotów seniorka miała włożyć je do torebki i powiesić na ogrodzeniu posesji w której zamieszkiwała. Kobieta działając pod wpływem emocji uwierzyła że rozmawia z z prawdziwymi policjantami i przystała na polecenie fałszywych funkcjonariuszy.
Na szczęście w porę o wszystkim dowiedzieli się funkcjonariusze Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, którzy niezwłocznie udali się na miejsce przestępstwa. Po przybyciu zauważyli jak do posesji seniorki podchodzi młody mężczyzna, który z ogrodzenia zdjął damską torebkę i bardzo szybko próbował się oddalić. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania 26-letniego mieszkańca Elbląga przy którym ujawniono wszystkie skradzione pieniądze w kwocie 25 400zł.
Następnie w wyniku żmudnej pracy operacyjnej, wielogodzinnych analiz ustaleń telekomunikacyjnych i monitoringów funkcjonariusze Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ustalili drugiego mężczyznę odpowiedzialnego za przestępstwo. Został zatrzymany w dniu 23 września 2025 roku. Jak ustalono młody mężczyzna w przeszłości brał udział w innych sprawach dotyczących oszustw na osobach starszych.
Na podstawie zgromadzonych materiałów Sąd Rejonowy w Koszalinie zastosował w stosunku do mężczyzn środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.
(KWP w Szczecinie / kc)