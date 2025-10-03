Kolejne zatrzymania w sprawie zabójstwa w Policach Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Policach zatrzymali cztery kolejne osoby – trzech mężczyzn i jedną kobietę. Osoby te podejrzane są o pomoc sprawcom zabójstwa w ukrywaniu się przed organami ścigania. Za poplecznictwo grozi od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Do tragedii doszło 3 sierpnia br. nad ranem przy ul. Wyszyńskiego w Policach, w pobliżu sklepu monopolowego. 29-latek został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Mimo udzielenia mu pomocy, zmarł w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń.

W pierwszej kolejności w sprawie zatrzymano trzy osoby w wieku 18, 21 i 45 lat. Usłyszały one zarzuty poplecznictwa - przestępstwa polegającego na pomaganiu sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Po zdarzeniu za dwoma głównymi podejrzanymi zostały wydane listy gończe. Zaraz po tym mężczyźni zostali zatrzymani. W prokuraturze jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa za co grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia, drugi z zatrzymanych zarzuty za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego skutkiem była śmierć ofiary.

Na poczatku tygodnia policjanci na polecenie prokuratury zatrzymali kolejne cztery osoby, podejrzane o pomoc w ukryciu zabójców. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w sprawie mimo tego, że wiedzieli o okolicznościach zbrodni to pomagali sprawcom w ukrywaniu się przed organami ścigania bądź udostępnili lub ukrywali narzędzia mogące służyć w popełnieniu przestępstwa.

( KWP w Szczecinie / mw)