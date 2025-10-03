Zabłądził w lesie podczas grzybobrania - 82-latek został w porę odnaleziony przez kluczborskich policjantów Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku prowadzili poszukiwania za zaginionym 82-letnim mieszkańcem Kluczborka, który zgubił się na grzybach. Mundurowi po dokładnym sprawdzeniu znacznej części lasu odnaleźli zdezorientowanego 82-latka. Na szczęście mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej. Po zakończonej interwencji bezpiecznie wrócił do domu. Apelujemy o ostrożność podczas grzybobrania! A jak przygotować się na wyprawę na grzyby, aby być bezpiecznym? Koniecznie przeczytaj nasze wskazówki.

W czwartkowe popołudnie, 2 października, Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku ogłosił alarm dla całej jednostki, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zaginięcia osoby. 82-letni mężczyzna, który wybrał się na grzyby wraz ze znajomymi, w pewnym momencie odłączył się od grupy i stracił orientację w terenie. Jego towarzysze próbowali na własną rękę odnaleźć kolegę, jednak nieskutecznie.

Funkcjonariusze z Kluczborka, po otrzymaniu zgłoszenia, natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą na terenie lasu. Jak ustalili policjanci senior posiadał przy sobie telefon komórkowy, ale mimo to stracił orientację w terenie i nie potrafił samodzielnie znaleźć drogi powrotnej. Telefonicznie informował, że znajduje się głęboko w lesie i nie wie, w którą stronę powinien się kierować. 82-latek został odnaleziony przez policjantów z Kluczborka. Na szczęście mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej i po zakończonej interwencji bezpiecznie wrócił do domu.

Przypominamy, że w trakcie grzybobrania warto zachować szczególną ostrożność i zadbać o własne bezpieczeństwo. Dlatego poniżej przypominamy kilka najważniejszych zasad bezpiecznego grzybobrania.

Poinformuj bliskich o swoich planach

Zanim wyruszysz na grzybobranie, powiedz bliskim, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz wrócić. Jeśli wybierasz się do lasu samotnie, taka informacja może okazać się kluczowa w przypadku zaginięcia. Szybkie przekazanie służbom informacji o twojej lokalizacji znacznie ułatwi akcję poszukiwawczą.

Zabierz naładowany telefon komórkowy

Telefon komórkowy to podstawowe narzędzie, które może uratować życie w sytuacji kryzysowej. Upewnij się, że masz w pełni naładowane urządzenie oraz zapisany numer alarmowy 112. Dzięki temu, w razie zagubienia, będziesz mógł szybko skontaktować się z odpowiednimi służbami i przekazać swoją lokalizację.

Orientacja w terenie – korzystaj z oznakowanych szlaków

Największe ryzyko zagubienia się w lesie dotyczy osób, które oddalają się od oznakowanych szlaków. Zbierając grzyby, staraj się poruszać po dobrze znanych i uczęszczanych ścieżkach. Jeśli wchodzisz do lasu, którego nie znasz, korzystaj z aplikacji GPS, aby monitorować swoją pozycję i uniknąć zgubienia drogi.

Odpowiedni ubiór i przygotowanie

Odpowiedni ubiór nie tylko zapewnia komfort, ale także ułatwia lokalizację w razie zaginięcia. Zaleca się noszenie jasnych, widocznych ubrań, które w razie potrzeby mogą pomóc służbom ratunkowym w szybkim odnalezieniu zagubionych osób. Długie spodnie i pełne obuwie dodatkowo chronią przed owadami, kleszczami i urazami. Warto również zabrać ze sobą wodę i prowiant na wypadek dłuższego pobytu w lesie.

Zachowaj spokój w przypadku zagubienia

Jeśli zorientujesz się, że zgubiłeś drogę, najważniejsze to nie panikować. Postaraj się wrócić na ostatnio znaną ścieżkę lub otwarty teren, gdzie będzie łatwiej cię odnaleźć. Jeżeli to niemożliwe, skontaktuj się z numerem alarmowym 112, przekazując jak najwięcej informacji o swojej lokalizacji. Pozostań w jednym miejscu i czekaj na pomoc – przemieszczanie się bez określonego celu może utrudnić akcję poszukiwawczą.

Unikaj wypraw w pojedynkę

Samotne wyjścia do lasu są szczególnie ryzykowne. W miarę możliwości wybieraj się na grzyby z kimś, kto będzie mógł pomóc w przypadku problemów lub powiadomić odpowiednie służby w razie zaginięcia.