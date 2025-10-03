Oszukiwał klientów sprzedając nielegalne obligacje - grozi mu 12 lat więzienia Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie przeciwko 42-letniemu prezesowi spółki z Warszawy. Mężczyzna w latach 2019–2022 sprzedawał obligacje, które nigdy nie zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W ten sposób oszukał 87 osób, które straciły łącznie ponad 8,1 miliona złotych. Przeciwko mężczyźnie skierowany już został akt oskarżenia. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na wielką skalę grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie śledczy ze śląskiej komendy wojewódzkiej prowadzili od 2021 roku. Ustalili oni przebieg całego przestępczego procederu, który polegał na emisji i sprzedaży obligacji, które nie były dopuszczone do obrotu i nie figurowały w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Oferty inwestycyjne trafiały do potencjalnych klientów głównie drogą mailową i telefoniczną, za pośrednictwem współpracującego call center. Aby uwiarygodnić przedsięwzięcie, oszukanym osobom przez pewien czas wypłacano odsetki wynikające z zawartych umów. Równocześnie rozpowszechniano fałszywe informacje o dobrej kondycji finansowej spółki i jej dalszym rozwoju, zachęcając do inwestowania.

W wyniku procederu, który trwał od 2019 do 2022 roku, poszkodowanych zostało 87 osób, spośród których wilu straciło oszczędności stanowiące znaczną część ich dorobku życia.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 42-letniemu mieszkańcowi Warszawy – prezesowi spółki odpowiedzialnej za emisję fikcyjnych obligacji. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad 8,1 miliona złotych. Dodatkowo odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za to, że z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. Na wniosek prokuratora wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt.

W lipcu tego roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała wobec mężczyzny akta oskarżenia do Sądu Okręgowego w Rybniku. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Przypominamy, że inwestowanie w instrumenty finansowe oferowane przez nieznane podmioty, bez rzetelnego sprawdzenia ich sytuacji finansowej, wiąże się z ogromnym ryzykiem. Zanim zdecydujemy się ulokować oszczędności w obligacjach, należy upewnić się, czy zostały one zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz czy emitent publikuje sprawozdania finansowe. Szczególną ostrożność trzeba zachować wobec propozycji inwestycyjnych składanych drogą telefoniczną lub mailową, które kuszą szybkim i pewnym zyskiem. Ta sprawa jest przestrogą – pochopne decyzje finansowe mogą prowadzić do utraty części lub nawet całości zainwestowanych pieniędzy.