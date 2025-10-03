Nietypowe zdarzenie drogowe w Koszalinie - 81-letnia kierująca hulajnogą elektryczną nie wyhamowała i uderzyła w ciężarówkę Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Chwilę przed południem policjanci wydziału ruchu drogowego z koszalińskiej komendy, otrzymali nietypowe zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. 81-letnia kierująca hulajnogą elektryczną spowodowała kolizję z samochodem ciężarowym. Na szczęście w wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Policja apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozwagę, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wenedów w Koszalinie. Z ustaleń policjantów wynika, że 81-letnia kierująca hulajnogą elektryczną nie zauważyła samochodu ciężarowego, który zatrzymał się, aby włączyć się do ruchu i z impetem uderzyła w pojazd.

Na miejscu zdarzenia zarówno kierująca hulajnogą, jak i 55-letni kierowca samochodu ciężarowego, zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Wynik badań wskazał, że oboje byli trzeźwi.

Na szczęści w wyniku zdarzenia kobieta jadąca hulajnogą nie odniosła poważnych obrażeń.

Przypominamy o zasadach poruszania się hulajnogą elektryczną:

Hulajnoga elektryczna jest pojazdem i jej kierujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Kierujący hulajnogą elektryczną może poruszać się po drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów, a gdy ich brak – po jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Na chodniku jazda hulajnogą jest dozwolona tylko w przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, a chodnik ma szerokość co najmniej 2 m i ruch pieszych jest niewielki. W takim przypadku kierujący ma obowiązek dostosować prędkość do pieszych i ustępować im pierwszeństwa.

Obowiązuje zakaz przewożenia pasażerów oraz przewożenia dużych ładunków.

Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i unikać gwałtownych manewrów.

Policja apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o rozwagę, dostosowywanie prędkości do warunków na drodze oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa.