Ambasador podziękował za wsparcie podczas Igrzysk w Paryżu Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień policjantom oddziałów prewencji Policji oraz przewodnikom psów służbowych, którzy w ubiegłym roku pełnili służbę podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich we Francji. W ramach wspólnych patroli wraz z 1700 funkcjonariuszami z 43 innych krajów wspierali 35 tys. funkcjonariuszy francuskich. Teraz za to wsparcie podziękował im ambasador Republiki Francji w Polsce Etienne de Poncins.

Do pełnienia służby we Francji oddelegowanych było 40 funkcjonariuszy, w tym 28 policjantów z oddziałów prewencji Policji i 12 przewodników oraz psów służbowych przeznaczonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych. Pełnili oni służbę na ulicach miasta, na podparyskim lotnisku Roissy oraz udzielali podczas sprawdzania minersko-pirotechnicznego obiektów infrastruktury Igrzysk.

W uroczystości uczestniczyli Ambasador Republiki Francji w Polsce Etienne de Poncins, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Radca Polityczny Ambasady Francji w Polsce Arnaud Balner, oficerowi łącznikowi Policji francuskiej, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji oraz policjanci, którzy dbali o bezpieczeństwo sportowców i kibiców podczas igrzysk w Paryżu.

Ambasador Etienne de Poncins podziękował polskim policjantom za udzielone wsparcie i wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem wręczył wyróżnienia przybyłym na uroczystość funkcjonariuszom. Dla każdego z nich są nie tylko wyrazem uznania za służbę pełnioną poza granicami kraju, ale także bezcenną pamiątką z Paryża. Uhonorowani policjanci w podziękowaniu również wręczyli Panu Ambasadorowi i Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji pamiątkowe upominki.

Szacuje się, że podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. przybyło na nie około 13,5 miliona osób. Oprócz nich było 206 reprezentacji narodowych, w tym 15 tysięcy olimpijczyków oraz 45 tysięcy wolontariuszy. Uważna praca wszystkich służb wpłynęła na bezpieczny przebieg największego sportowego święta.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Chyliński „Gazeta Policyjna”