Dzielnicowi z Węgrowa z pomocą niepełnosprawnemu mieszkańcowi Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie po raz kolejny pokazali, że hasło „Pomagamy i chronimy” jest dla nich codzienną praktyką. Gdy mieszkaniec z niepełnosprawnością zgłosił awarię wózka inwalidzkiego, policjanci błyskawicznie ruszyli z pomocą, zapewniając mu bezpieczeństwo i wsparcie.

W piątek, 03.10.br. na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna z niepełnosprawnością, który znalazł się w trudnej sytuacji - jego elektryczny wózek inwalidzki uległ awarii podczas przemieszczania się. Na miejsce niezwłocznie skierowano dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Choć mieszkańcy próbowali pomóc, ich wysiłki nie przyniosły skutku. Policjanci, wykazując się zaangażowaniem i empatią, odblokowali wózek, a następnie eskortowali mężczyznę do pobliskiego sklepu medycznego, gdzie usterka została szybko naprawiona, przywracając pełną sprawność urządzeniu.

Dzięki profesjonalnej i serdecznej postawie funkcjonariuszy mężczyzna mógł bezpiecznie kontynuować swoją drogę. Policjanci przypominają, że numer alarmowy 112 jest dostępny dla każdego, kto znajdzie się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa. Wsparcie mieszkańców w potrzebie to jeden z kluczowych priorytetów codziennej służby Policji.