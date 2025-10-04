Wspólne szkolenie policyjnych kontrterrorystów, ratowników GOPR oraz strażaków PSP w Nowym Targu Data publikacji 04.10.2025 Powrót Drukuj Policyjni kontrterroryści, ratownicy GOPR oraz strażacy PSP uczestniczyli w intensywnym szkoleniu z wykorzystaniem śmigłowca S-70i Black Hawk, zorganizowanym przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie Nowego Targu oraz w jego okolicach.

Głównym celem przedsięwzięcia było doskonalenie współdziałania służb w zakresie wsparcia akcji ratowniczych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP . W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z CPKP „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji ( SPKP ) z Krakowa, Poznania, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. Do działań dołączyli również ratownicy GOPR oraz strażacy PSP z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Warszawie.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy doskonalili techniki wysokościowe, w tym m.in. desant z użyciem liny osobistej, podjęcie poszkodowanego przy pomocy dźwigu zamontowanego na pokładzie śmigłowca oraz ewakuację z miejsca zdarzenia z wykorzystaniem liny ewakuacyjnej - mówi funkcjonariusz CPKP "BOA", koordynator ćwiczenia i dodaje: Równolegle prowadzono zajęcia umożliwiające zdobycie lub weryfikację uprawnień instruktorskich w zakresie ratownictwa klasycznego, speleo oraz ratownictwa powietrznego.

Ćwiczenia realizowano na lotnisku w Nowym Targu, na terenach górskich i zurbanizowanych oraz Jeziorze Czorsztyńskim. Dzięki temu uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w zróżnicowanych warunkach: górskich, miejskich i wodnych.

Tego rodzaju szkolenia stanowią istotny element systematycznego podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy i ratowników. Umożliwiają nie tylko doskonalenie indywidualnych umiejętności, ale także budowanie współpracy między służbami, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego prowadzenia przyszłych działań.