Pseudokibice zatrzymani za udział w bójce Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zatrzymali trzech mężczyzn za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawców namierzyli po niespełna dobie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.

W czwartek (2.10.2025), przy ulicy Podgórskiej w Toruniu doszło do bójki. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, którym wystarczyła niespełna doba, by jej uczestnicy zostali namierzeni. Wczoraj (3.10.2025) w godzinach popołudniowych zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat. Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Mężczyźni są dobrze znani toruńskim kryminalnym, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe i maczety, które zostały zabezpieczone przez policyjnych techników. Szczegółowe okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.