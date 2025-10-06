Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 44-letniego obywatela Polski i 34-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyźni usłyszeli szereg zarzutów, w tym za posiadanie znacznych ilości narkotyków i płynnej tabletki gwałtu oraz przygotowanie do wprowadzenia jej do obrotu. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, stosując wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Kryminalni z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KSP namierzyli dwóch mężczyzn mających powiązania z narkotykowym półświatkiem. Po skrupulatnie przygotowanej realizacji policjanci zatrzymali 44-letniego obywatela Polski oraz 34-letniego obywatela Ukrainy.

Przy podejrzewanych i w miejscach ich zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym klofedron, ecstasy, butelki z płynnym GHB - tzw. pigułka gwałtu, kilkanaście tysięcy złotych, wagi jubilerskie, telefony komórkowe i inne przedmioty mogące służyć do przestępczej działalności.

GHB to bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku kwas gamma-hydroksymasłowy. Dobrze rozpuszcza się napojach i drinkach. Jego zażycie doprowadza do częściowej lub całkowitej utraty świadomości oraz odbiera zdolność podejmowania decyzji. Osoba pod wpływem tego środka często staje się obiektem działań przestępczych, tj. kradzieży czy gwałtu.

Dodatkowo śródmiejscy kryminalni znaleźli polskie i ukraińskie dokumenty tożsamości innych osób i kilkadziesiąt małych, pustych fiolek. Jak wskazują ustalenia kryminalnych, obywatel Ukrainy nie miał prawa nimi wyłącznie rozporządzać, a fiolki były przygotowane, aby przelać w nie GHB i wprowadzić na rynek.

Dzięki skutecznym działaniom policjantów te bardzo groźne substancje nie trafiły na rynek. Zatrzymani usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznych ilości narkotyków i przygotowanie do wprowadzania ich do obrotu. Dodatkowo obywatel Ukrainy odpowie za rozporządzanie nie swoimi dokumentami.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, stosując wobec 44 i 34-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.