Dzięki zabezpieczonym śladom DNA sprawca odpowie za kradzież chociaż od zdarzenia minęło 3 lata Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Mieszkaniec Radomia został zatrzymany do policyjnej kontroli. Miał narkotyki. Odpowie również za kradzież katalizatora, do której doszło 3 lata temu. Nie uniknie odpowiedzialności karnej za to przestępstwo dzięki zabezpieczonym na miejscu śladom biologicznym i rękawiczce pozostawionej na miejscu przestępstwa.

W ostatnim czasie radomscy policjanci zatrzymali do kontroli forda, którym kierował 37-latek. W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie narkotyki. Mieszkaniec Radomia odpowie za posiadanie narkotyków, ale nie tylko. Okazało się, że mężczyzna podejrzany jest o kradzież. Nie uniknie odpowiedzialności choć od zdarzenia minęły 3 lata. Do przestępstwa na terenie Radomia doszło w 2022 roku. Sprawca wszedł na teren posesji i ukradł katalizator z zaparkowanego tam auta. Po otrzymaniu zgłoszenia interweniowali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze wykonali czynności operacyjne i procesowe, ale w tym przypadku niezwykle istotne okazało się znalezienie oraz właściwe zabezpieczenie śladów DNA na miejscu przestępstwa pozostawionych przez sprawcę. Zostawił on wtedy na miejscu rękawiczkę.

Zabezpieczone ślady wysłano do laboratorium kryminalistycznego, gdzie eksperci ujawnili tzw . profil DNA sprawcy. Ale sprawca o takim DNA nie był zarejestrowany w systemie i ostatecznie sprawę kradzieży umorzono. Sytuacja zmieniła się, gdy po pewnym czasie policjanci wprowadzili do bazy danych profil DNA mężczyzny zatrzymanego do kradzieży sklepowej. Był on zgodny z profilem DNA sprawcy kradzieży katalizatora z zaparkowanego auta.

Zaskoczony przebiegiem policyjnej kontroli mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków oraz kradzież sprzed lat. Za przestępstwa te grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak pokazuje ten przypadek, pomimo upływu czasu sprawcy przestępstw nie mogą czuć się bezkarni. Policjanci skrupulatnie zabezpieczają ślady i sprawdzają wszystkie szczegóły mogące przyczynić się do ustalenia sprawców czynów karalnych.

( KWP w Radomiu / mw)