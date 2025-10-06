Zabezpieczono ponad 5 kilogramów narkotyków - cztery osoby zatrzymane Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie ujawnili i zabezpieczyli ponad 5 kilogramów narkotyków, których wartość rynkową oszacowano na ponad 300 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn i kobietę. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, sąd zastosował wobec 38 i 27- latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Decyzją prokuratora 34-latek i 21-letnia kobieta zostali objęci dozorem Policji.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Operacyjni wcześniej uzyskali informację, że ustalone osoby mogą nie tylko posiadać, ale nawet wprowadzać do obrotu narkotyki, czyniąc sobie z tego procederu stały dochód. Policjanci podjęli czynności, by zweryfikować te doniesienia i zapobiec rozprowadzaniu niebezpiecznych substancji na terenie miasta.

Do sprawy zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku 38, 34 i 27 lat oraz 21-letnią kobietę.

Podczas czynności procesowych w mieszkaniu 38-latka policjanci znaleźli około 60 gramów środków odurzających, wagę elektroniczną, woreczki strunowe oraz gotówkę mogącą pochodzić z działalności przestępczej. Czynności przeprowadzone przez funkcjonariuszy Policji w miejscu zamieszkania 27-latka doprowadziły do zabezpieczenia blisko 5 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, tj. mefedronu, kokainy, haszyszu i marihuany.

Łącznie funkcjonariusze przejęli ponad 5 kilogramów środków psychoaktywnych, których posiadanie jest zabronione przez ustawę, a ich rynkową wartość wstępnie oszacowali na ponad 300 tysięcy złotych.

38-latek usłyszał zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez dokonywanie ich zakupu z zamiarem wprowadzenia do obrotu i sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. 27-latkowi przedstawiono zarzut uczestnictwa, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w obrocie znaczną ilością środków odurzających poprzez dokonywanie ich zakupu z zamiarem wprowadzenia do obrotu i sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec 38-latka i 27-latka.

Kobiecie przedstawiono zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających poprzez dokonywanie ich zakupu z zamiarem wprowadzenia do obrotu i sprzedaży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a 25-latek odpowie za posiadanie narkotyków.

Decyzją prokuratora 34-latek i 21-letnia kobieta zostali objęci dozorem Policji.

Za uczestniczenie w obrocie środkami psychoaktywnymi wbrew przepisom ustawy grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

( KSP / mw)