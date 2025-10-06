Kolejne zatrzymania w sprawie obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, zatrzymali trzy osoby powiązane ze zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się przemytem i rozprowadzaniem nielegalnych wyrobów tytoniowych. Od sierpnia 2022 roku grupa ta doprowadziła Skarb Państwa do uszczerbku na kwotę blisko 173 mln zł. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 oraz wysoka grzywna.

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzi niezwykle skomplikowane i niejednokrotnie wielowątkowe sprawy. Policjanci realizując czynności pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem, a następnie rozprowadzaniem na terenie Polski wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. To kolejne czynności wykonywane w tej sprawie, którą policjanci prowadzą od grudnia 2023 roku. Do chwili obecnej zatrzymano już 5 osób powiązanych z przestępczym procederem.

Konsekwentna praca i determinacja przy gromadzeniu materiału dowodowego zaowocowały ustaleniem kolejnych osób tzw. słupów, zamieszanych w przestępczy proceder. 1 października 2025 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, przystąpili do zatrzymania 3 osób z terenu Łodzi i Łęczycy. Funkcjonariusze podzieleni na 3 zespoły realizacyjne pojechali do miejsc przebywania podejrzewanych osób. Doskonałe przygotowanie policjantów i znajomość policyjnego rzemiosła zaowocowały zatrzymaniem 2 mężczyzn w wieku 56 i 27 lat oraz 40-letniej kobiety. Byli zaskoczeni wizytą policjantów, jednak nie stawiali oporu. W trakcie przeszukania lokalu w którym przebywał 27-latek policjanci ujawnili dwie torby z zawartością suszu roślinnego o wadze prawie 1 kg. Jak się okazało była to marihuana.

Osoby te udzielały pomocy członkom grupy w nielegalnym sprowadzaniu tytoniu na teren Polski w ten sposób, że udostępniały swoje dane do założenia na terenie Słowacji firm, które służyły do sprowadzania tytoniu. Od sierpnia 2022 roku do grudnia 2023 roku członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzili do obrotu nielegalne wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy o łącznej wadze ponad 333 ton, co stanowi uszczerbek dla Skarbu Państwa o wartości ponad 172 mln zł.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące pomocnictwa w uszczupleniu podatku akcyzowego. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Ponadto 27-latek usłyszał również zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków co zagrożone jest również karą do 10 lat więzienia.