Kolejne realizacje narkotykowe Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do zwalczania Przestępczości Narkotykowej KWP w Poznaniu przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz policjantami z innych wydziałów KWP w Poznaniu i Prokuraturą Rejonową w Szamotułach, przeprowadzili kolejne realizacje spraw narkotykowych na terenie Wielkopolski.

Działania do pierwszej sprawy odbyły się 7 września br. na terenie powiatu szamotulskiego. Policjanci mieli informacje, że na terenie jednej z posesji mają być przechowywane narkotyki. Pojechali zweryfikować te informacje. Kiedy przyjechali na miejsce, zauważyli zaparkowany w pobliżu samochód. Wewnątrz znajdowały się 2 osoby, które bardzo nerwowo zareagowały na widok policjantów. W samochodzie zabezpieczono marihuanę, amfetaminę i tabletki MDMA. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

Kolejne narkotyki funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu, które przyjechali sprawdzić. Dodatkowo w mieszkaniu znajdowała się niewielka ilość grzybów psylocybilowych oraz przedmiot przypominający broń palną wraz z magazynkiem. Właściciel mieszkania został zatrzymany. Ostatecznie usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Po zakończonych czynnościach z zatrzymanymi, policjanci pojechali sprawdzić kolejną posesję. Na jej terenie w garażu, zatrzymano 2 osoby i zabezpieczono blisko 2 kg marihuany, amfetaminę, mefedron oraz niewielkie ilości kokainy. Były tam również pieniądze – 77000 złotych i 640 euro. W tym przypadku również jeden z mężczyzn usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Efektem tych realizacji było zabezpieczenie blisko 2 kg marihuany, 1,3 kg amfetaminy, ponad 1 kg mefedronu, 250 g tabletek MDMA oraz niewielkie ilości kokainy i grzybów psylocybinowych. Wartość zabezpieczonych środków to ponad 100 tys. zł.

Kolejna realizacja to 17 września br. na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pod różnymi adresami policjanci zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych między innymi o posiadanie narkotyków, handel nimi oraz wewnątrzwspólnotowy przemyt środków odurzających. Łącznie zabezpieczono ponad 1 kg marihuany i blisko 1 kg mefedronu. Wobec dwóch zatrzymanych Prokuratura Rejonowa w Szamotułach zastosowała policyjne dozory. Trzeci z zatrzymanych był poszukiwany listem gończym. Trafił już do zakładu karnego.

Zatrzymanym za przestępstwa narkotykowe grozi w zależności od zarzutów od kilku do nawet 20 lat pozbawienia wolności.