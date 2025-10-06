45-letni obcokrajowiec zatrzymany za groźby, naruszenie nietykalności cielesnej i posiadanie narkotyków Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 45-letniego obcokrajowca podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej swojej znajomej oraz kierowanie wobec niej gróźb pozbawienia życia.

Do zdarzenia doszło na terenie Szczecina. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że między mężczyzną a jego 21-letnią znajomą doszło do sprzeczki, której powodem był nielegalny handel elektronicznymi papierosami oraz liquidami bez polskich znaków akcyzy. Kobieta, gdy zorientowała się, że proceder ma nielegalny charakter, zwróciła na to uwagę mężczyźnie, co doprowadziło do agresywnej reakcji z jego strony.

Podczas interwencji policjanci zatrzymali 45-latka, a w toku dalszych czynności przeszukali mieszkanie, w którym przebywał. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość elektronicznych papierosów oraz liquidów bez polskich znaków akcyzy.

Dodatkowo, w lodówce oraz w szafce pod zlewem policjanci znaleźli środki odurzające i substancje psychotropowe o łącznej wadze ponad 230 gramów. Zabezpieczono również wagi jubilerskie oraz telefony komórkowe mogące mieć związek z przestępczym procederem.

Zatrzymany usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, kierowania gróźb karalnych oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Policjanci z Niebuszewa wyjaśniają także okoliczności związane z ujawnionymi elektronicznymi papierosami i liqudami bez polskich znaków akcyzy.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Komendant Miejski Policji w Szczecinie wystąpił do Komendanta Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej powrotu cudzoziemca do kraju jego pochodzenia.