Sierżant Damian Skupiński wygrywa Bieg o Nóż Komandosa Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Pajęczański policjant jednocześnie reprezentant polskiej Policji w lekkoatletyce wziął udział w 29. Biegu Przełajowym o Nóż Komandosa, rywalizując na dystansie 10 kilometrów. W zawodach wystartowało blisko 1000 przedstawicieli wszystkich służb mundurowych. Sierż. Damian Skupiński pokonał linię mety z czasem 36:29, co uplasowało go w kategorii Policja na I miejscu, w klasyfikacji Open zajął 5 miejsce.

W sobotę, 4 października 2025 roku, w miejscowości Lubliniec w województwie śląskim, odbył się 29. Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa imienia generała broni Włodzimierza Potasińskiego - Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Crossie. Zawody zgromadziły blisko 1000 uczestników. W biegu wystartowali przedstawicieli wszystkich służb mundurowych w kraju, między innymi: Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Policji. Każdy z uczestników pobiegł w mundurze polowym lub ćwiczebnym i miał do pokonania bieg na dystansie 10 kilometrów. Trasa wyścigu prowadziła przez podmokłe, grząskie leśne tereny. Wymagała od uczestników kondycji, wytrwałości, ale także pracy w zespole.

Garnizon łódzki w tym wydarzeniu reprezentował funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Działoszynie sierżant Damian Skupiński. Jest również reprezentantem polskiej Policji w lekkoatletyce. Damian pokonał dystans 10 km w czasie 36:29, co uplusowało go na I miejscu w kategorii Policja i V miejscu w klasyfikacji Open.

Aktywność fizyczna jest nieodłączną częścią życia policjanta. Regularne treningi pomagają utrzymać formę, ale również uczą dyscypliny i pozwalają ćwiczyć umiejętności niezbędne w pracy. Uczestnictwo w takich zawodach jak Bieg o Nóż Komandosa wzmacnia poczucie wspólnoty i motywuje do przekraczania własnych granic. Damian daje przykład, że policjant to osoba gotowa na wyzwania – nie tylko w pracy, ale i poza nią. Sportowa rywalizacja pozwala nie tylko odreagować stres, ale również rozwijać cechy przydatne w codziennych obowiązkach – wytrwałość, opanowanie, pewność siebie i umiejętność działania pod presją. Jego postawa może inspirować zarówno młodszych kolegów ze służby, jak i tych, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem ścieżki kariery. Prawdziwa siła policjanta to nie tylko sprawność fizyczna, lecz także charakter i determinacja.

Damian po raz kolejny udowodnił, że służba w Policji nie kończy się na codziennych obowiązkach - to także praca nad sobą i dążenie do ciągłego rozwoju. Jest wzorem do naśladowania dla całej społeczności mundurowej. Jego sukcesy to powód do dumy, a zarazem zachęta dla innych, by nie bać się podejmować ambitnych wyzwań. Gratulujemy!