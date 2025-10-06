Broń, amunicja i narkotyki – 40-latek zatrzymany przez kryminalnych z Niebuszewa Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin–Niebuszewo zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który na terenie jednego z ogrodów działkowych posiadał bez zezwolenia broń palną i amunicję, a także znaczną ilość środków odurzających.

Funkcjonariusze, działając na podstawie uzyskanej wcześniej informacji, ustalili miejsce pobytu podejrzanego i tam dokonali jego zatrzymania. W trakcie przeszukania garażu należącego do 40-latka policjanci ujawnili 180 gramów amfetaminy, wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz gotówkę.

Ponadto na terenie posesji znaleziono elementy takie jak butelki, sztućce oraz skorupy po pociskach moździerzowych i artyleryjskich, a także granaty pozbawione materiałów wybuchowych.

Zgromadzone dowody potwierdzają, że mężczyzna zajmował się eksploracją pobliskich bunkrów. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty: posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Na wniosek, Komendanta Komisariatu i Prokuratury, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszelkie okoliczności tej działalności.