Aktualności

Egzamin policyjnych wierzchowców

Data publikacji 06.10.2025
Zakończył się trwający trzy dni egzamin sprawdzający kwalifikacje koni, którymi dysponuje podkarpacka Policja. Do egzaminu przystąpiło siedem koni, w tym po raz pierwszy Bary i Wag. Wszystkie potwierdziły swoje umiejętności i mogą być dopuszczone do wykonywania zadań przewidzianych dla policyjnych wierzchowców.

Policyjne konie to ważny element codziennych działań Policji. Wspierają funkcjonariuszy w wielu sytuacjach, w których ich obecność i możliwości przewyższają standardowe patrole piesze czy zmotoryzowane. Obecność koni w przestrzeni publicznej działa prewencyjnie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i ogranicza ryzyko naruszeń porządku. Patrole konne spotkać można m.in. w parkach, terenach rekreacyjnych i turystycznych.

Policyjne wierzchowce wykorzystywane są również podczas koncertów, wydarzeń sportowych czy zgromadzeń publicznych. Dzięki swojej posturze i sile stanowią naturalną barierę i pomagają w utrzymaniu porządku, a jednocześnie umożliwiają policjantom lepszą obserwację tłumu. Wierzchowce sprawdzają się w miejscach, do których trudno dotrzeć radiowozem, np. w lasach, rezerwatach przyrody czy w górach. Dzięki nim policjanci mogą szybciej i skuteczniej reagować np. podczas poszukiwań zaginionych osób.

Konie budzą sympatię, szczególnie dzieci i młodzieży, dlatego często uczestniczą w akcjach profilaktycznych, spotkaniach edukacyjnych oraz wydarzeniach promujących bezpieczeństwo.

Każdy koń służbowy przechodzi specjalistyczne szkolenie i atestację, które sprawdzają jego odporność na stres, hałas, obecność tłumów i niespodziewane sytuacje. Zwierzęta pozostają pod stałą opieką wyszkolonych jeźdźców - policjantów oraz lekarzy weterynarii. Dzięki temu mogą w pełni realizować swoje zadania, wspierając codzienną pracę policjantów i przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa.

Od środy do piątku, policyjne wierzchowce przeszły serię sprawdzianów. Komisja wnikliwie obserwowała poziom wyszkolenia koni i jeźdźców. Wszystkie konie biorące udział w szkoleniu potwierdziły opanowanie umiejętności drugiego stopnia. Oznacza to, że policyjne konie mogą być wykorzystywane w służbie patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań w pododdziałach zwartych, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

Trzydniowy egzamin składał się m.in. z elementów ujeżdżenia na parkurze, na którym konie i jeźdźcy pokonywali ustawione przeszkody i sprawdzaniu umiejętności wierzchowców podczas współdziałania z pododdziałem zwartym, który tworzyli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Natomiast na policyjnym torze przeszkód konie ćwiczyły ogólną sprawność.

 

Foto: Kamila Krzemieniecka-Stygar, WP KWP Rzeszów oraz Bartosz Wilk, ZP KWP Rzeszów
Wideo: nadkom. Piotr Wojtunik, Rzecznik Prasowy KWP w Rzeszowie

