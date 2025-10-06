Zabił kota - został zatrzymany! Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Gniewina kilka dni temu otrzymali zgłoszenie dotyczącego uśmiercenia kota w jednej z miejscowych w gminie Gniewino. Dzielnicowy oraz funkcjonariusz patrolowo-interwencyjny, natychmiast ruszyli na miejsce zdarzenia na miejscu zabezpieczyli truchło kota i zatrzymali 69-latka do sprawy. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, materiały sprawy przekazano do funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Wejherowie, gdzie 69-letni mieszkaniec gminy usłyszał zarzut uśmiercenia zwierzęcia. Za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Wspólne działania policjantów z Komisariatu Policji w Gniewinie oraz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą doprowadziły do zatrzymania 69-latka w związku z uśmierceniem kota. Cała sprawa zaczęła się kilka dni temu, kiedy to wpłynęło zgłoszenie interwencyjne do Komisariatu Policji w Gniewinie, informujące o tym, mieszkaniec gminy popełnił przestępstwo.

Policjanci z Gniewina wezwanie szybko dotarli na miejsce interwencji, gdzie potwierdzili okoliczności zdarzenia. Jak ustalili, kot został wrzucony do zbiornika bezodpływowego, który służył do gromadzenia ścieków, co doprowadziło do jego śmierci. Dzięki wsparciu lokalnych strażaków, martwe zwierzę zostało wydobyte i zabezpieczone.

Dzielnicowy oraz policjantka prewencji z Gniewina rozpoczęli wstępne czynności na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze z Gniewina przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przeprowadzili oględziny oraz zatrzymali podejrzanego 69-latka. Na komisariacie przesłuchano także świadków do sprawy. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, gdzie umieszczono go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Dalsze działania, w tym przedstawienie zarzutów, były realizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Policjanci wystąpili do lekarza biegłego z zakresu weterynarii o wydanie opinii w sprawie uśmierconego zwierzęcia. Mężczyzna usłyszał zarzut uśmiercenia zwierzęcia.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Policjanci przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, znęcanie się nad zwierzętami, w tym ich uśmiercanie, jest przestępstwem, które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.