Dzieciństwo bez Przemocy Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Przemoc wobec dzieci to w Polsce poważny problem. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna dostrzegać skalę i skutki tego zjawiska. Jako społeczeństwo stajemy się bardziej świadomi, staramy się być lepszymi rodzicami, uczymy się, jak wspólnie działać na rzecz dzieciństwa mocy – bez przemocy. Dzisiaj, tj.6 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się inauguracja Kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”. Kampania będzie trwała 6 tygodni, a jej szczególnym, symbolicznym momentem będzie finał 19 listopada br. w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia budynki i inne obiekty użyteczności publicznej w całej Polsce będą podświetlane na czerwono.

Czym jest przemoc wobec dziecka?

Przemoc wobec dziecka to każde działanie lub zaniechanie, które powoduje krzywdę, cierpienie, narusza godność, zdrowie fizyczne lub psychiczne dziecka oraz hamuje jego rozwój. Przemoc może przybierać różne formy: przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, przemocy emocjonalnej, Przemocy seksualnej, zaniedbania, ale również przemocy rówieśniczej.

Jak przemoc zabiera moc?

Przemoc wobec dziecka zabiera mu moc, ponieważ niszczy jego poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa i zaufania do świata. Dziecko, które doświadcza przemocy, traci wiarę we własne siły i zaczyna postrzegać siebie jako osobę niegodną miłości i szacunku.

Przemoc zabiera dziecku moc, która jest niezbędna do pełnego, zdrowego rozwoju i przygotowania do dorosłego życia. Dziecko, które doświadcza przemocy, potrzebuje wsparcia, aby odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wraz z Krajową Koalicją na rzecz Ochrony Dzieci organizują w dniach 6 października - 19 listopada 2025 r. drugą edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez Przemocy”, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w Polsce. Głównym partnerem kampanii jest Rzecznik Praw Dziecka.

Jest ona wyrazem sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci w Polsce i promuje rozwiązania sprzyjające dobremu dzieciństwu. Kampania pomyślana jest jako coroczne wydarzenie mobilizujące całe społeczeństwo do zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Instytucje, organizacje i firmy w całej Polsce podejmują w czasie trwania kampanii różne inicjatywy edukacyjne nt. ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Kampania koncentruje się na:

uwrażliwieniu społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci w Polsce,

wspieraniu ludzi w reagowaniu na przemoc wobec dzieci,

promowaniu idei uważnego rodzicielstwa,

promocji systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Składają się na nią ogólnopolskie i lokalne działania edukacyjne oraz medialne.

Na potrzeby przedsięwzięcia uruchomiana została strona internetowa DzieciństwoBezPrzemocy, na której można uzyskać informacje o kampanii, jej partnerach oraz poszerzyć wiedzę z zakresu przemocy wobec dzieci. Ponadto na stronie tej umieszczona jest interaktywna mapa z zaznaczonymi podmiotami biorącymi udział w kampanii.

W inauguracji kampanii udział wzięli Pani Reneta Szredzińska – Prezeska Fundacji Dajemy dzieciom Siłę, Pani Monika Sajkowska – liderka Kampanii Dzieciństwo bez Przemocy, Pani Monika Horna-Cieślak – Rzeczniczka Praw Dziecka, Pani Katarzyna Kotula – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Marek Augustyn – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Pan insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji Komedy Głównej Policji. Podczas inauguracji Pani Marta Żmuda-Trzebiatowska odczytała tekst „Manifestu kampanii Dzieciństwo bez Przemocy”, który następnie został podpisany przez gości uczestniczących w inauguracji.

Każdy, kto chce się przyłączyć do Manifestu może to uczynić na stronie kampanii.

Zdjęcia: Andrzej Chyliński