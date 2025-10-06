Kampania #ZnamTeNumery z nagrodą „Tytanowe OKO” Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Podczas XX Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka” oraz „Złotej PIKE”, organizowanego przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, przyznano nagrodę Telewizji Puls w kategorii „Społeczna odpowiedzialność - produkcja lub kampania” za akcję #ZnamTeNumery. Projekt realizowany jest przy współudziale Komendy Głównej Policji i Fundacji Pod Dębem oraz przy wsparciu twórców i obsady popularnego serialu „Lombard. Życie pod Zastaw”.

Kampania #ZnamTeNumery powstała w odpowiedzi na rosnący problem przestępczości telefonicznej i internetowej, w szczególności oszustw wymierzonych w osoby starsze. Jej celem jest uświadomienie społeczeństwa – zwłaszcza seniorów – jak rozpoznawać próby wyłudzeń oraz jak reagować na niebezpieczne sytuacje, zanim dojdzie do utraty oszczędności.

Podkreślić należy, że w ramach kampanii przygotowano m.in. materiały na stronę internetową np. spoty edukacyjne, które są wykorzystywane przez policjantów podczas spotkań z seniorami, ale również na ekranach w salach obsługi klientów w ZUS , w sanatoriach, komunikacji miejskiej, itp. W dwóch sezonach serialu znalazły się cztery odcinki, (po dwa na sezon), które zostały poświęcone oszustwu metodą na tzw. legendę. Dodać należy, że w 2024/2025 roku zrealizowano kolejną odsłonę kampanii #ZnamTeNumery” skierowaną do seniorów i ich bliskich – akcję „Emerytura na maxa”, która opierała się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Unikatową cechą projektu jest połączenie sił mediów, Policji oraz organizacji pozarządowej, co pozwoliło dotrzeć do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Twórcy serialu „Lombard. Życie pod Zastaw” zaangażowali się w działania edukacyjne, dzięki czemu przekaz profilaktyczny w atrakcyjnej i przystępnej formie trafił do milinów widzów w Polsce.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rola Biura Prewencji KGP , które odpowiadało za przygotowanie i koordynację treści profilaktycznych kampanii. Dzięki wiedzy i doświadczeniu policjantów możliwe było dostosowanie przekazu do realnych zagrożeń, z jakimi na co dzień spotyka się nasze społeczeństwo.

Otrzymanie wyróżnienia „Tytanowe Oko” to dowód na to, że współpraca różnych środowisk - instytucji publicznych, nadawców telewizyjnych i organizacji społecznych przynosi realne efekty w budowaniu świadomości społecznej. Jury doceniło nie tylko profesjonalne przygotowanie kampanii, ale także jej skuteczność oraz wyjątkowy walor społeczny.

#ZnamTeNumery pokazuje, że odpowiednio przygotowana kampania informacyjno - edukacyjna może pełnić rolę tarczy ochronnej wobec przestępców wykorzystując łatwowierność i zaufanie obywateli. To przykład, jak poprzez kreatywne wykorzystanie narzędzi medialnych można budować poczucie bezpieczeństwa i wzmacniać odporność społeczną na cyberzagrożenia oraz oszustwa dokonywane metodą na tzw. legendę.