Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali oszusta Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Sądeccy policjanci współpracując z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz z Komendy Głównej Policji, zatrzymali 41-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego, który brał udział w oszustwie „na wypadek”. Policjanci zabezpieczyli przy nim gotówkę i biżuterię, które chwilę wcześniej odebrał od mieszkanki powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Do oszustwa doszło 1 października br. w jednej z miejscowości na terenie powiatu nowosądeckiego. Do 81-latki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako jej syn. Poinformował, że spowodował poważny wypadek i potrzebuje jak największej ilości gotówki oraz biżuterii, dzięki czemu będzie mógł uniknąć kary za swój czyn. Seniorka uwierzyła w tę historię i zgodnie z poleceniem zawiesiła przygotowany pakunek na ogrodzeniu.

Mężczyzna, który przyjechał po gotówkę i biżuterię chwilę później został zatrzymany przez sądeckich kryminalnych. Po wylegitymowaniu okazało się, że był to 41-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. W jego odzieży policjanci znaleźli torbę foliową z gotówką - niemal 3 tys. zł oraz biżuterię: łańcuszki, zawieszki i pierścionki, natomiast w samochodzie, którym przyjechał, ujawnili 3 telefony komórkowe.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 41-latek został zatrzymany i przetransportowany do sądeckiej komendy. Następnie po czynnościach przeprowadzonych przez kryminalnych, mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Za ten czyn grozi do 8 lat więzienia. Na wniosek policjantów prokurator zwrócił się do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 3 października br. sąd przychylił się do tego wniosku i zgodnie z jego decyzją mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego spędzi za kratami najbliższe dwa miesiące w oczekiwaniu na wyrok.

Sądeccy kryminalni w dalszym ciągu pracują nad tą sprawą, m.in. ustalając pozostałe osoby, które brały udział w tym przestępstwie. Ma ona charakter rozwojowy. Odzyskane przez policjantów mienie o łącznej wartości ponad 7 tys. złotych wkrótce trafi do prawowitej właścicielki.

( KWP w Krakowie / mw)

Film Policjanci z Nowego Sącza zatrzymali oszusta