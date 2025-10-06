Fałszywe inwestycja – uwaga to może być oszustwo Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Coraz częściej oszuści inwestycyjni dzwoniąc przedstawiają się jako doradcy bardziej lub nieco mniej znanych spółek. Fałszywi doradcy przedstawiają wizję szybkiego zysku, przy małym ryzyku. Wszystkie działania po to, aby zachęcić swojego rozmówcę do zainwestowania w akcje reprezentowanej spółki, nawet kwotę zaledwie kilkuset złotych, by po krótkim czasie osiągnąć zysk będący wielokrotnością tej kwoty. Po dokonaniu pierwszego przelewu, w niedługim czasie padają kolejne propozycje, wtedy inwestor z obawy, przed utratą tego co już stracił płaci dalej, współpracuje, licząc na choćby odzyskanie tego czym zaryzykował. Zazwyczaj to dopiero początek problemów.

Tylko w ostatnich dniach dyżurny stanowiska kierowania strzelińskiej jednostki policji dwukrotnie przyjął zgłoszenie zwabionych inwestorów, każdorazowo seniorów powiatu strzelińskiego, którzy poddali się tej manipulacji, w wyniku której jeden z nich utracił 131 tys, natomiast drugi 89 tys złotych.

Jak doszło do oszustwa? Mechanizm działania sprawców każdorazowo był podobny.

Na telefony zgłaszających zadzwoniła osoba przedstawiając się jako pracownik spółki, zazwyczaj o nazwie sugerującej kapitał obcego państwa, gdyż już zbyt popularne są oszustwa na popularne spółki polskich marek. Następnie prowadząc bardzo miłą rozmowę, przedstawiając możliwości inwestycyjne, zachęcała do podjęcia niewielkiego ryzyka, w celu osiągnięcia szybkiego zysku na tzw. bezpiecznej inwestycji. Po krótkiej rozmowie budując więź opiekuna inwestycyjnego z potencjalnym inwestorem, przedstawieniu koszącej oferty szybkiego wzbogacenia się, przekazywała instrukcje jak zacząć.

Pierwszym był przelew niewielkiej kwoty, by nie zniechęcić nieprzekraczającej 1000 zł. Po kilku dniach opiekun ponawiał kontakt, przekazując informacje o rzekomych zyskach. W kolejnych rozmowach namawiał do kolejnych wpłat. Gdy kwota wpłaconych środków zaczęła budzić wątpliwości inwestora lub, gdy chciał wypłacić zarobione środki, słyszał że do wypłaty trzeba pomnożyć zysk, by środki mogły wrócić do inwestora. Wówczas następował moment, że inwestor już nie mógł się wycofać, bo wiedział, że za dużo może stracić. Te obawy jednak opiekun inwestycyjny uspakajał kolejnymi kwotami zysku i chęcią udzielenia wszelkiej pomocy, przy jego zdobyciu. To prowadziło do udostępnienia, przez inwestorów dostępu do swoich rachunków bankowych i swobody w korzystaniu z nich. W ten sposób fałszywi doradcy finansowali mogli rozporządzać środkami zgromadzonymi na rachunku, wykonywać nieuprawnione transakcje, zawierać wielotysięczne umowy kredytowe, likwidować lokaty, a następnie pozyskane w ten sposób środki przelewać na zagraniczne rachunki bankowe. Na każdym etapie tych operacji uspakajając inwestorów, że wszystko jest na dobrej drodze i wkrótce odzyskają swoje pieniądze, powiększone o ten obiecany zysk.

Każda z inwestycji zakończyła się utratą oszczędności, wielkim długiem, a przede wszystkich rozczarowaniem, że w taki sposób można zostać oszukanym. To już bez znaczenia, czy dlatego że fałszywy „opiekun inwestycyjny” widząc że już więcej się da się odebrać przestał się kontaktować z ofiarą, czy też dlatego że ofiary już były świadome swej nieodwracalnej straty i zrywały kontakt.

Jak nie dać się oszukać?

rozpoczynając inwestowanie poznaj rynek, zbierz informacje o platformach, w które zamierzasz inwestować pieniądze, przeczytaj dokładnie ich ofertę, zwróć uwagę na konsekwencje, jakie może przynieść planowana inwestycja;

zawsze sprawdzaj podmiot, który reprezentuje rozmówca - zweryfikuj opinie o nim w internecie;

nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji;

nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami ani wysokim zarobkiem, zwłaszcza gdy oferta inwestycji pojawia się na portalach społecznościowych;

nigdy nie klikaj w nieznane linki;

nie instaluj nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których korzystasz z swojej bankowości internetowej , zwłaszcza gdy instalacje zalecają ci rozmówcy;

nie podawaj loginów, haseł, kodów SMS ani danych karty bankowej osobom, które kontaktują się z Tobą telefonicznie.

Jeśli nie jesteś czegoś pewny lub coś budzi Twoje wątpliwości zrezygnuj z wykonania transakcja.

Nie daj się oszukać !!!