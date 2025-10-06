Zapłacił ponad 27 tysięcy złotych za samochód "widmo" – ostrzegamy przed oszustami w sieci Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Chciał spełnić marzenie o nowym samochodzie, a stracił oszczędności życia. 45-latek zaufał atrakcyjnej ofercie sprzedaży auta na portalu ogłoszeniowym przez firmę rzekomo działającą w Hiszpanii. Po podpisaniu umowy i dokonaniu przelewu pieniędzy kontakt ze sprzedającym nagle się urwał, a mężczyzna stracił ponad 27 tys. zł. Apelujemy o szczególną ostrożność, aby nie paść ofiarą oszustwa przy zawieraniu transakcji online.

Do kędzierzyńsko-kozielskiej jednostki policji zgłosił się 45-letni mieszkaniec powiatu, który padł ofiarą oszustwa internetowego. Mężczyzna na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych zauważył ofertę sprzedaży samochodu w atrakcyjnej cenie. Po skontaktowaniu się ze sprzedającym okazało się, że pojazd rzekomo oferuje firma z siedzibą w Hiszpanii.

Zainteresowany zakupem, mężczyzna nawiązał kontakt z przedstawicielami tej firmy. W rozmowach ustalono szczegóły sprzedaży oraz warunki transportu auta do Polski. Po wymianie e-maili mężczyzna otrzymał umowę w języku hiszpańskim. Po jej przetłumaczeniu podpisał dokument i dokonał przelewu na wskazany rachunek bankowy. Kwota wynosiła ponad 27 tysięcy złotych.

Po kilku dniach, kiedy samochód nie dotarł do Polski, 45-latek ponownie próbował skontaktować się z rzekomą firmą. Otrzymał informację, że pieniądze nie wpłynęły na konto, a kolejne próby kontaktu pozostawały już bez odpowiedzi.

Dlatego Policja apeluje o szczególną ostrożność przy zawieraniu transakcji w Internecie, zwłaszcza gdy dotyczą one dużych kwot.

Sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy – zanim przelejesz pieniądze, upewnij się, że firma faktycznie istnieje. Sprawdź jej dane rejestrowe w oficjalnych rejestrach.

Unikaj przedpłat w całości – jeżeli to możliwe, korzystaj z płatności zabezpieczonych, np. poprzez depozyt lub płatność przy odbiorze.

Uważaj na umowy w obcym języku – jeśli nie rozumiesz treści dokumentu, zasięgnij opinii specjalisty. Nie podpisuj niczego, czego nie jesteś pewien.

Korzystaj z bezpiecznych portali i platform sprzedażowych – sprawdzone serwisy często oferują dodatkowe zabezpieczenia transakcji.

Zachowaj zdrowy rozsądek – zbyt atrakcyjna cena może być sygnałem, że mamy do czynienia z próbą oszustwa.​​​​

Przypominamy: jeśli padłeś ofiarą przestępstwa lub masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać – niezwłocznie zgłoś sprawę do najbliższej jednostki Policji. Dzięki szybkiej reakcji istnieje szansa na zatrzymanie sprawców i ograniczenie strat.