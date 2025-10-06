Tymczasowy areszt dla dwóch uczestników bójki przy ulicy Podgórskiej w Toruniu Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec dwóch mężczyzn zatrzymanych po bójce przy ulicy Podgórskiej w Toruniu, trzymiesięczny tymczasowy areszt. Nieletni uczestnik zdarzenia już w sobotę stanął przed sądem rodzinnym, który zastosował wobec niego środki wychowawcze.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, którzy zajmują się sprawą bójki z użyciem niebezpiecznych narzędzi, do której doszło w czwartek, 02.10.2025 r. wieczorem przy ulicy Podgórskiej, doprowadzili wczoraj, 05.10.2025 r., dwóch uczestników zdarzenia do prokuratury, a dziś do sądu. Ten przychylił się do wniosku śledczych, stosując wobec 28- i 29-latka tymczasowy trzymiesięczny areszt.

15-latek, który również brał udział w bójce, już w sobotę stanął przed sądem rodzinnym. Zastosowano wobec niego środki wychowawcze.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek 02.10.2025 r., wieczorem. Dzięki skutecznej pracy toruńskich kryminalnych uczestnicy bójki zostali namierzeni i zatrzymani już następnego dnia. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety. O szczegółach można przeczytać w komunikacie: Pseudokibice zatrzymani za udział w bójce

Zatrzymani mężczyźni są dobrze znani toruńskim funkcjonariuszom, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód.

Za udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym, w omawianym przypadku mamy także do czynienia z występkiem chuligańskim. Decyzja o ostatecznym wymiarze kary będzie należała do sądu.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

Film Tymczasowy areszt dla dwóch uczestników bójki przy ulicy Podgórskiej w Toruniu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt dla dwóch uczestników bójki przy ulicy Podgórskiej w Toruniu (format mp4 - rozmiar 39.28 MB)