Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową placówkę Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj W Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie 6 października br. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek, który będzie m.in. zapleczem dla obsługi medycznej pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Akt erekcyjny pod budowę nowej placówki podpisali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński i Dyrektor PIM MSWiA prof. dr hab. n. med . Piotr Suwalski. W wydarzeniu brał również udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk.

Obiekt, który powstanie będzie przestrzenią nowoczesnej edukacji, miejscem Centrum Symulacji i Robotyki oraz zapleczem do obsługi medycznej służb mundurowych z działającymi poradniami specjalistycznymi.

Ideę tego przedsięwzięcia oraz planu zagospodarowania budynku przybliżył Dyrektor PIM MSWiA prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski.

Chciałbym podkreślić coś, co jest szczególnie bliskie naszemu sercu, a mianowicie współpraca ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Budynek będzie służył właśnie funkcjonariuszom MSWiA. Będziemy tworzyć wsparcie medyczne w zakresie ambulatoryjnym, medycyny pracy, orzecznictwa a także jednostkę wsparcia psychologicznego.

Minister SWiA Marcin Kierwiński pogratulował sukcesów PIM MSWiA i powiedział:

Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Inwestujemy w służby mundurowe, w komfort pracy funkcjonariuszy, inwestujemy też w bezpieczeństwo zdrowotne. Mogę zadeklarować, że będziemy inwestować w nasze szpitale, bo wiemy, że są to miejsca, które gwarantują najwyższą jakość.

W akcie erekcyjnym można było przeczytać m.in.:

„Intencją gospodarzy i finansujących inwestycję jest, aby budynek ten służył chorym, wzmacniał bezpieczeństwo państwa, stał się przestrzenią nowoczesnej edukacji i innowacyjnych technologii oraz wsparciem dla tych, którzy w służbie mundurowej strzegą ładu i porządku publicznego w Polsce. Wierzymy, że w murach tego obiektu będą łączyć się wiedza i doświadczenie z odwagą i zaangażowaniem”.

Inwestycja jest finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na ostatni kwartał 2026 roku.

Tekst i zdjecia: Izabela Pajdała-Kusińska