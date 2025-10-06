Doskonalenie umiejętności policyjnych psów w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Kujawsko-pomorscy policyjni przewodnicy psów wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu, podczas którego doskonalili swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Wśród nich znalazła się Delta - owczarek holenderski służący od października ubiegłego roku w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Bydgoszczy w Sekcji Minersko-Pirotechnicznej pod czujnym okiem swojego opiekuna. Szkolenie było okazją do praktycznego treningu oraz wymiany doświadczeń.

W czwartek, 02.10.2025 r., w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu, w powiecie bydgoskim, odbyło się szkolenie dla psów służbowych, ukierunkowane na doskonalenie umiejętności w zakresie wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych. Uczestniczyło w nim sześciu policyjnych przewodników z garnizonu kujawsko-pomorskiego, wśród których znalazł się policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy wraz ze swoją podopieczną Deltą. To dwuletni owczarek holenderski służący od października ubiegłego roku w Sekcji Minersko-Pirotechnicznej SPKP w Bydgoszczy. Do zadań Delty należy m.in .: wykrywanie materiałów wybuchowych, sprawdzanie dróg dojścia i stref działań - identyfikacja potencjalnych zagrożeń przed wejściem operatorów do budynków lub pojazdów.

Spotkanie rozpoczęło się od części teoretycznej, podczas której omówione zostały zasady pracy z psem oraz techniki doskonalenia skuteczności wyszukiwania zapachów. Po wykładzie uczestnicy przystąpili do zajęć praktycznych. Ćwiczenia były realizowane zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie otwartym. Scenariusze zadań zostały tak przygotowane, aby jak najwierniej odwzorować realne sytuacje z jakimi mogliby się spotkać funkcjonariusze w codziennej służbie. Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Burak, właścicielka firmy "Brave Dogs", specjalizującej się w szkoleniu psów detekcyjnych.

Tego typu przedsięwzięcia to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, omówienia napotykanych w praktyce problemów oraz doskonalenia współpracy między funkcjonariuszem a psem służbowym. Systematyczne szkolenia pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia czworonogów oraz zwiększają skuteczność działań policyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

(KWP w Bydgoszczy / mw)