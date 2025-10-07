Profesjonalizm i perfekcja - doskonalenie policyjnych kontrterrorystów w ramach projektu IN SERVICE ++ Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj W Bieszczadach odbyły się wieloetapowe ćwiczenia kontrterrorystów, których celem było podniesienie gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu IN SERVICE ++ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027, policyjne jednostki specjalne z różnych garnizonów w Polsce, we współpracy z wojskiem, doskonaliły taktykę oraz procedury reagowania na wypadek pojawienia się realnego zagrożenia.

Policyjne jednostki kontrterrorystyczne stanowią elitę formacji odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach najwyższego zagrożenia. Funkcjonariusze specjalizują się w neutralizowaniu niebezpieczeństw związanych z użyciem broni i materiałów wybuchowych, uwalnianiu osób przetrzymywanych przez napastników oraz zabezpieczaniu wydarzeń o podwyższonym ryzyku. Ich praca wymaga doskonałej koordynacji, pełnego zaufania w zespole oraz błyskawicznego podejmowania decyzji.

Od 14 września do 3 października, na terenie powiatów leskiego i bieszczadzkiego, odbyły się ćwiczenia służb mundurowych w ramach projektu IN SERVICE ++ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027. Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami KWP w Rzeszowie, Szczecinie, Białymstoku i Opolu.

Celem tego przedsięwzięcia było wzmocnienie potencjału służby kontrterrorystycznej w sytuacjach kryzysowych, szczególnie tych związanych z zagrożeniami o charakterze hybrydowym. Ćwiczenia pozwoliły na intensyfikację treningów praktycznych, umożliwiających funkcjonariuszom doskonalenie kluczowych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia i w zróżnicowanych warunkach terenowych.

Podczas manewrów, policyjni kontrterroryści koordynowali swoje działania z wyspecjalizowanymi jednostkami wojskowymi. Wspólne ćwiczenia sprzyjały tworzeniu skutecznych zespołów reagowania, pozwoliły na wymianę doświadczeń i doskonalenie procedur, łączących taktykę policyjną i wojskową. Dzięki temu działania w sytuacjach realnego zagrożenia mogą być prowadzone z maksymalnym bezpieczeństwem zarówno dla operatorów, jak i osób postronnych.

Istotnym elementem szkoleń było doskonalenie elementów tzw. zielonej taktyki. Zakłada ona umiejętne wykorzystanie naturalnego środowiska do maskowania ruchów, poruszania się w sposób niewidoczny dla przeciwnika oraz minimalizowania śladów obecności w terenie. Techniki te są kluczowe podczas działań w lasach, na terenach podmiejskich czy w pobliżu infrastruktury strategicznej. Obejmują one obserwację, precyzyjne przemieszczanie się oraz efektywne wykorzystywanie ukształtowania terenu.

Przeprowadzone szkolenie w terenach leśnych oraz realizacja założonych scenariuszy operacyjnych ukazały wieloaspektowość współczesnych operacji specjalnych. Decydujące znaczenie miały nie tylko umiejętności poszczególnych operatorów, lecz także koordynacja wielospecjalistyczna oraz odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem. Profesjonalizm i zgranie zespołu, wspierane współpracą międzyinstytucjonalną, stanowiły gwarancję skutecznej i bezpiecznej reakcji w najbardziej wymagających sytuacjach.

Na zakończenie szkolenia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz zaangażowanie.

Do podziękowań przyłączyli się również Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz jego Zastępca. Wspólnie podkreślili jak ważna jest wymiana doświadczeń i doskonalenie swoich umiejętności. Podziękowali zaproszonym gościom za obecność, wsparcie i wkład w realizację przedsięwzięcia.

Ćwiczenia w ramach projektu IN SERVICE ++ były kolejnym krokiem w budowaniu bezpieczeństwa obywateli i wzmacnianiu gotowości polskich kontrterrorystów.