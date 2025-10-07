Dwukrotnie jechał z prędkością 111 km/h Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj W ciągu trzech dni, ten sam kierowca, tym samym samochodem, dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 61 km/h. Teraz za popełnione wykroczenia odpowie przed sądem. Mężczyzna stracił również prawo jazdy, podobnie jak pozostałych 12 kierujących, którzy zostali zatrzymani przez policjantów z jasielskiej drogówki.

W piątek po godz. 20.00, w Świerchowej, policjanci z jasielskiej grupy SPEED, zauważyli busa marki Ford, który poruszał się zdecydowanie za szybko. Mundurowi dokonali pomiaru prędkości, który wyniósł 111 km/h w obszarze zabudowanym. Za kierownicą samochodu siedział 49-latek. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, a za popełnione wykroczenie, funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych.

Mieszkaniec Małopolski odmówił przyjęcia mandatu twierdząc, że jego kwota jest zdecydowanie za wysoka. W związku z tym, policjanci poinformowali go o sporządzeniu wniosku o ukaranie do sądu.

Dwa dni później, w niedzielę po godz. 16.00, w miejscowości Łężyny, mundurowi zauważyli znanego im forda, który wyprzedzał inne pojazdy. Prędkość z jaką się poruszał ponownie wyniosła 111 km/h. Kiedy funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli, okazało się, że kierującym jest dobrze znany im 49-latek. W związku z tym, że od piątkowego zatrzymania prawa jazdy, minęło ponad 24 godziny, mężczyzna kierował bez uprawnień. Tym razem policjanci nie nakładali na kierującego mandatu, lecz od razu poinformowali go, że za te wykroczenia, również będzie odpowiadał przed jasielskim sądem.

Tylko podczas minionego weekendu, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, zatrzymali aż 13 praw jazdy, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

( KWP w Rzeszowie / mw)