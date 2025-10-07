Przyjechał pod komendę…na podwójnym gazie Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Niecodzienne zdarzenie miało miejsce przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. 19-letni mężczyzna przyjechał samochodem wprost pod główne wejście do komendy, po czym wszedł do środka i poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie jego stanu trzeźwości.

Policjanci z choszczeńskiej jednostki przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Badanie wykazało, że 19-latek miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał, że chwilę wcześniej kierował samochodem, którym przyjechał pod komendę, co potwierdził również policyjny monitoring.

Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Policja przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie znacząco obniża koncentrację i czas reakcji kierowcy, co może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

( KWP w Szczecinie / mw)