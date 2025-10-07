Odpowiedzą za przestępstwa o charakterze korupcyjnym Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom Krosna. Mężczyźni pełniący funkcję publiczną diagnosty uprawnionego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów i do wystawiania dokumentów, działali wbrew przepisom prawa. Aby osiągnąć korzyści majątkowe, 37-latek i 58-latek poświadczali nieprawdę w rejestrze Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Obaj mieszkańcy Krosna usłyszeli prokuratorskie zarzuty.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w wyniku prowadzonych czynności zarówno operacyjno-rozpoznawczych, jak i dochodzeniowo-śledczych potwierdzili fakt, że na jednej ze stacji kontroli pojazdów w województwie podkarpackim ma być prowadzony proceder przestępczy o charakterze korupcyjnym.

Pracujący tam diagności, pełniący funkcję publiczną diagnosty uprawnionego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów i do wystawiania dokumentów, działali wbrew przepisom prawa, określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej mężczyźni poświadczali nieprawdę w rejestrze Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ich przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu danych o wykonanym badaniu technicznym pojazdów oraz w dokumentach mających znaczenie prawne - zaświadczeniach o rzekomo przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów, które nie znajdowały się faktycznie na stacji diagnostycznej i nie mieli oni dostępu do tych pojazdów ani też do danych o ich przebiegu. Tym samym nienależnie pobierali opłatę ustawową za te badania.

30 września 2025 roku, funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Rzeszowie realizując czynności służbowe zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

37-latek i 58-latek zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne. Wobec mężczyzn zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczenia majątkowego, ponadto dokonano zajęcia mienia ruchomego. Teraz mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

( KWP w Rzeszowie / mw)