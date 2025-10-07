Para włamywaczy zatrzymana i odzyskana cześć skradzionego mienia - sukces wałbrzyskich kryminalnych Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom policjantów wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Wałbrzychu na terenie Jeleniej Góry zatrzymano 45-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę, którzy we wrześniu br. trzykrotnie włamali się do mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Sprawcy uszkadzali sejfy z kluczami, dostawali się do lokali, spędzali tam czas, a następnie zabierali różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Policjanci odzyskali większą część skradzionego mienia. Dodatkowo przy mężczyźnie ujawniono narkotyki, a kobieta odpowie również za kierowanie samochodem mimo obowiązującego sądowego zakazu. Oboje trafili na noc do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszeli zarzuty.

W miniony piątek w jednym z mieszkań na terenie Jeleniej Góry, po intensywnej i skrupulatnej pracy operacyjnej, wałbrzyscy policjanci zatrzymali 45-letnią kobietę oraz 40-letniego mężczyznę podejrzanych o włamania do mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy, które miały miejsce we wrześniu br. na terenie Wałbrzycha, Szczawna -Zdroju i Jeleniej Góry.

Jak ustalili funkcjonariusze, para dostawała się do lokali, uszkadzając sejfy z kluczami, z których korzystają właściciele mieszkań w celu przekazania dostępu wynajmującym. Po wydostaniu klucza włamywacze wchodzili do środka, często spędzali tam kilka godzin, a następnie opuszczali lokale w nocy, zabierając wszystko, co miało jakąkolwiek wartość – od ekspresów do kawy, przez pościele i naczynia, po inne przedmioty codziennego użytku. Łączna wartość strat wyniosła blisko 9 tysięcy złotych. W toki dalszych czynności mundurowi ustalili, że na jedno z włamań para przybyła nawet ze swoim 4-letnim dzieckiem - żeby nie wzbudzać podejrzeń.

Podczas sprawdzenia mieszkania należącego do zatrzymanych, policjanci ujawnili znaczną część skradzionego mienia i zabezpieczyli blisko 13 tysięcy złotych. Ponadto podczas policyjnych czynności funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie narkotyki - metamfetaminę i amfetaminę. Dodatkowo udowodnili zatrzymanej kobiecie, że w okresie od 6 do 26 września br. prowadziła samochód pomimo obowiązującego ją sądowego zakazu.

Zatrzymana para włamywaczy trafiła na noc do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszała prokuratorskie zarzuty.

Za kradzieże z włamaniami, posiadanie środków odurzających oraz za prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu grozi im teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z przestępczym procederem.

( KWP we Wrocławiu / mw)