Był nietrzeźwy i uciekał - zatrzymali go policjanci Data publikacji 07.10.2025 Policjanci z białostockiej drogówki zatrzymali po pościgu 32-latka. Kierowca citroena nie zatrzymał się do kontroli drogowej, porzucił samochód i później uciekał pieszo. Okazało się, że był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2 promile. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W nocy policjanci z białostockiej drogówki na jednej z ulic sprawdzali z jaką prędkością poruszają się kierowcy. Mundurowi zauważyli citroena, który przekroczył dozwoloną prędkości o 22 km/h . Kierowca widząc sygnał świetlny podjechał do policjantów, jednak po chwili ruszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kierowca uciekał osiedlowymi ulicami ignorując polecenia do zatrzymania. Po kilkuset metrach gwałtownie zatrzymał samochód, po czym porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po chwili uciekinier był już w rękach policjantów. Okazało się nim 32-letni mieszkaniec Białegostoku. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że miał on ponad 2 promile.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości został ukarany mandatem wysokości 300 złotych i 5 punktami. Pojazd został odholowany na parking, a 32-latek stracił prawo jazdy. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień. Teraz białostoczanin odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

( KWP w Białymstoku / mw)