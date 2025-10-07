Szybka ewakuacja w czasie pożaru Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu oraz „wywiadowcy” z komendy miejskiej, wspólnie ze strażakami, przeprowadzili ewakuację mieszkańców budynku przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. W nocy wybuchł tam pożar. Wielu mieszkańców nie zdawało sobie sprawy z zagrożenia. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji funkcjonariuszy 75 osób bezpiecznie opuściło budynek.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (6.10.25) tuż przed 3:00 w piwnicy jednego z budynków wielorodzinnych przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu wybuchł pożar. Ogień, który zajął przedmioty pozostawione na dolnej kondygnacji błyskawicznie spowodował duże zadymienie.

Na miejscu bardzo szybko pojawili się policjanci z toruńskiego Śródmieścia: sierżant Zuzanna Sadecka i sierżant Adam Piasecki, zaraz po nich na miejsce dojechali „wywiadowcy” z komendy miejskiej oraz strażacy. Funkcjonariusze, wspólnie ze strażakami, przeprowadzili sprawną akcję ewakuacji mieszkańców budynku, w którym znajdowało się 40 mieszkań. Niektóre osoby wyszły same, inne trzeba było obudzić i szybko wyprowadzić, ponieważ w ogóle nie zdawały sobie sprawy z zagrożenia. Łącznie budynek opuściło 75 osób.

Dzięki temu sprawnemu działaniu funkcjonariuszy nikt z ewakuowanych nie odniósł obrażeń.

Przyczyna pożaru i szczegółowe okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.