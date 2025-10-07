Na drodze nie ma miejsca na błędy! Potrącenie pieszej w oku kamery Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj W Zielonej Górze na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Ułańskiej doszło do wypadku drogowego. Kierujący potrącił pieszą przechodzącą po przejściu. Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu, a dzięki temu nagraniu, nie było wątpliwości jak do tego zdarzenia doszło.

Policjanci każdego dnia zwracają uwagę kierowcom, by ci zachowywali ostrożność na drogach i dostosowywali prędkości zarówno do warunków atmosferycznych, natężenia ruchu jak i oznakowania. Bardzo ważne jest też skupienie uwagi zarówno podczas dużego natężenia ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale także w nocy, kiedy ruch pojazdów jest mniejszy. Poruszanie się po drogach w ruchu ulicznym jest zajęciem wymagającym koncentracji i skupienia, żeby nie popełnić błędu, który może mieć poważne konsekwencje. Takie zdarzenie będące skutkiem pośpiechu i wymuszenia pierwszeństwa zarejestrowała wczoraj, 6 października, kamera miejskiego monitoringu.

Na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Ułańskiej, kierujący czarnym BMW nie zachował należytej ostrożności i na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił 70-letnią kobietę. W ustaleniu okoliczności i przebiegu zdarzenia, a także określeniu jak do niego doszło pomógł monitoring miejski. Okazało się, że kierujący nie zachował należytej ostrożności wjeżdżając na skrzyżowanie i potrącił kobietę, która znajdowała się już na przejściu.

Podczas analizy nagrania policjanci zobaczyli, że zanim doszło do wypadku, kierujący popełnił jeszcze inne wykroczenia, które miały wpływ na to co zdarzyło się późnej. Mundurowi zatrzymali kierującemu prawo jazdy i w związku z popełnionym przestępstwem spowodowania wypadku drogowego sporządzili odpowiednią dokumentację dla potrzeb postępowania przygotowawczego.

Ponadto dodatkowo policjanci sporządzili notatkę celem ukarania za wykroczenia, które popełnił tuż przed wypadkiem, a było to między innymi naruszenia zakazu wjazdu na skrzyżowanie, jeśli nie ma na nim miejsca do kontynuowania jazdy oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu innemu pojazdowi.

Pamiętajmy, że jazda w ruchu ulicznym jest czynnością trudną, wymagającą skupienia, uwagi i odpowiedniej koncentracji, aby w porę móc zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze czy różne zdarzenia.

Pamiętajmy też, aby zachowywać szczególną uwagę w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, utrzymywać odpowiedni odstęp od poprzedzającego pojazdu, a także przed wjazdem na skrzyżowanie upewnić się, że mamy możliwość kontynuowania jazdy.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kc)