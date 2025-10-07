Podziękowania za uratowanie życia nastolatka Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Dziś szef świętokrzyskich policjantów insp. Zbigniew Nowak osobiście pogratulował i podziękował funkcjonariuszowi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach, który w sierpniu bieżącego roku bezpośrednio przyczynił się do uratowania 16-latka. Dzięki umiejętnościom nurkowym kielecki mundurowy wraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku odnalazł nieprzytomnego nastolatka przy dnie zbiornika. W akcję ratunkową zaangażowali się także plażowicze, którzy utworzyli tzw. „łańcuch życia” oraz wskazywali rejon, gdzie chłopiec zniknął pod wodą.

Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak zaprosił do swojego gabinetu funkcjonariusza z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, który podczas minionych wakacji, będąc w czasie wolnym od służby, uratował nastolatka. Szef świętokrzyskich policjantów, wręczając pamiątkowy ryngraf mundurowemu, pogratulował zaangażowania, wykorzystania specjalistycznych umiejętności podczas ratowniczej akcji oraz podziękował za determinacje, która przyczyniła się do uratowania życia16-latka. Insp. Zbigniew Nowak wskazał, że ta sytuacja to przykład, że policjantem jest się zawsze, niezależnie od tego, czy jest się w mundurze, czy w czasie wolnym.

Przypomnijmy:

W połowie sierpnia grupa nastolatków świętowała urodziny jednego z kolegów nad zalewem w Cedzynie. W pewnym momencie 16-latek zniknął pod wodą. Wołanie jego towarzyszy o pomoc usłyszał kielecki kontrterrorysta, który po służbie wypoczywał nad zalewem. Funkcjonariusz natychmiast wskoczył do wody i rozpoczął poszukiwania. Towarzyszyli mu podkomisarz Edyta Pasieka wraz z mężem – funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, którzy spędzali wakacje w tym regionie.

Dzięki umiejętnościom nurkowym kielecki policjant odnalazł nieprzytomnego nastolatka przy dnie zbiornika. Wspólnie z funkcjonariuszem z Podlasia wydobyli go na powierzchnię i przetransportowali na brzeg. Tam rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Trójka policjantów prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do przybycia ratowników medycznych.

Obecni na miejscu plażowicze również wspierali działania funkcjonariuszy, wskazując miejsce, gdzie chłopiec zniknął pod wodą i tworząc tzw. łańcuch życia.