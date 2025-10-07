Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę powiązanego z oszustwem „na pracownika banku” Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj W piątek, 3 października, policjanci kryminalni z pruszczańskiej komendy zatrzymali 19-latka podczas przekazywania wyłudzonych od 80-letniego mężczyzny pieniędzy. Niewiele brakowało, aby starszy człowiek stracił prawie 45 tysięcy złotych. Dzięki czujności taksówkarza, który wiózł przesyłkę z Bydgoszczy do Gdańska i poinformował mundurowych o prawdopodobnym wyłudzeniu, mundurowi zatrzymali 19-latka, który usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa. Sąd zastosował wobec zatrzymanego 3-miesięczny areszt. Oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat więzienia.

W piątek, 3 października, po godzinie 14:00 do funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, którzy pełnili służbę na autostradzie A1, podjechał mężczyzna kierujący taksówką. Wykonywał kurs z Bydgoszczy do Gdańska, gdzie wedle zlecenia miał przewieźć paczkę z dokumentami. Jego czujność wzbudziło to, że w Bydgoszczy pakunek zawierający w rzeczywistości widoczną sporą kwotę pieniędzy przekazał mu starszy mężczyzna, który był wyraźnie podenerwowany.

Czujny taksówkarz zorientował się, że może to być próba oszustwa. Zrelacjonował sprawę policjantom, którzy natychmiast powiadomili dyżurnego jednostki. Policjanci wydziału kryminalnego, którzy zostali skierowani do tej sprawy, zorganizowali szybką akcję, która zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny. 19-latek miał odebrać wyłudzone pieniądze. Mundurowi zabezpieczyli pieniądze seniora-prawie 45 tysięcy złotych i w ich miejsce przygotowali inną paczkę.

Zatrzymany 19-latek został przewieziony do komendy w Pruszczu Gdańskim, a następnie przekazany policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Równolegle do prowadzonych dynamicznych działań, które opisano wyżej, policjanci ustalili, że do 80-letniego mieszkańca Bydgoszczy zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako pracownik jednego z banków. Rozmówca poinformował seniora, że jakoby jego oszczędności zgromadzone w banku są zagrożone i żeby je ochronić musi natychmiast wypłacić pieniądze. Następnie starszy mężczyzna miał je przekazać jako paczkę z dokumentami. Oszczędności starszego mężczyzny miały zostać przewiezione do Gdańska, gdzie miały być bezpieczne.

Oczywiście jest to jedna z metod działania oszustów, którzy wykorzystując chęć ochrony oszczędności przez daną osobę, w rzeczywistości okradają ją z pieniędzy.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił funkcjonariuszom z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon na przedstawienie mężczyźnie zarzutu usiłowania oszustwa. Sąd w Bydgoszczy zastosował wobec 19-latka 3-miesięczny areszt.

Oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają:

pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta ani tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS,

nie polecają wypłacania środków i przekazywania ich innej osobie w celu „ochrony”,

nie polecają instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta,

nie polecają przelania środków bankowych na wskazane przez konsultanta konto.

Jeżeli nie jesteś pewien z kim rozmawiasz pójdź do placówki danego banku i tam porozmawiaj z pracownikami banku. O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować Policję!

( KWP w Gdańsku / kc)