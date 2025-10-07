Policyjny pies na ratunek mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj 2 października 2025 roku zaniepokojona kobieta powiadomiła funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim o tym, że jej mąż znajduje się w kryzysie emocjonalnym i może potrzebować pomocy. Jak zawsze w takich sytuacjach policjanci zareagowali natychmiast, jednak tym razem kluczowa okazała się pomoc policyjnego psa. Czworonożny funkcjonariusz wytropił i odnalazł mężczyznę, któremu już nic nie zagraża.

Mieszkanka Aleksandrowa Łódzkiego powiadomiła policjantów o tym, że dostała od męża smsa, który świadczył o tym, że może on potrzebować pomocy. 37-latka nie wiedziała jednak, gdzie może znajdować się mężczyzna. W takich sytuacjach liczy się każda chwila. Do poszukiwań skierowano wszystkich dostępnych funkcjonariuszy. Policjanci natychmiast rozpoczęli czynności, które miały doprowadzić do odnalezienia mężczyzny. Funkcjoanriusze sprawdzali miesjsca, w których mógł przebywać mężczyzna, jednak w żadnym z nich nie było 42-letniego mieszkańca Aleksandrowa Łódzkiego. W akcję poszukiwawczą zaangażowano również przewodnika psa służbowego ze zgierskiej komendy, którego czworonożny podopieczny „Nemir”, wyspecjalizowany jest w odnajdywaniu zaginionych osób. Pies szybko podjął trop i doprowadził policjantów wprost do terenów leśnych, gdzie mężczyzna został odnaleziony. Szczególne umiejętności policyjnego psa oraz specjalistyczne wyszkolenie okazały się niezastąpione. Dzięki czworonożnemu funkcjonariuszowi 42-latek trafił pod opiekę medyków a jego życiu i zdrowiu nic już nie zagraża.

Pamiętajmy, że każdy z nas może zetknąć się z osobą w kryzysie emocjonalnym. Nie pozostawajmy obojętni na takie sytuacje, gdyż od naszej reakcji może zależeć zdrowie a nawet życie osoby z problemami.

Osoby w kryzysie emocjonalnym mogą skorzystać z pomocy licznych instytucji. W kraju działają telefony zaufania udzielające całodobowego wsparcia:

( KWP w Łodzi / mw)