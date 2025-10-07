Sprawa sprzed 10 lat rozwiązania dzięki zabezpieczonym śladom i systemowi AFIS Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Bolesławca rozwiązali sprawę z 2015 roku. Dzięki śladom zabezpieczonym przez technika i systemowi AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej) ustalono sprawcę kradzieży z włamaniem. 35-latek usłyszał zarzut po 10 lata od popełnienia przestępstwa. Istotą działania AFIS jest możliwość gromadzenia i automatycznego przeszukiwania obrazów linii papilarnych palców rąk i dłoni pobranych od osób podejrzanych oraz niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscach przestępstw w celu szybkiej identyfikacji osób.

Bolesławieccy policjanci rozwiązali sprawę kradzieży z włamaniem sprzed dekady. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym oraz pracy specjalistów z zakresu kryminalistyki, udało się ustalić sprawcę przestępstw po 10 lata od ich popełnienia.

Do włamań doszło w czerwcu 2015 roku na terenie ogrodów działkowych w Bolesławcu. Sprawca po sforsowaniu zabezpieczenia altanek dokonał kradzieży nożyc i piły z ich wnętrz.

Na miejscu zdarzenia bolesławiecki policyjny technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, w tym odbitki linii papilarnych.

Po latach, dzięki systemowi automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, zabezpieczony ślad został powiązany z mężczyzną, który był daktyloskopowany przez policjantów w Warszawie. Okazało się, że należy do 35-letniego mieszkańca stolicy, pochodzącego z Bolesławca.

Mężczyzna stawił się w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznał.

Dzięki zaangażowaniu policjantów, którzy pracowali na miejscu przestępstwa oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii kryminalistycznych, po latach rozwiązana została sprawa z tzw. Archiwum X.