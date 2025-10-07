Pościg za 16-latkiem na hulajnodze elektrycznej Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj W Jaroszowicach 16-letni mieszkaniec gminy Wieprz próbował uciec przed mundurowymi, ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe. Gdy w końcu został zatrzymany, okazało się, że był pod działaniem alkoholu i nie posiadał wymaganej karty rowerowej.

Niecodzienna interwencja policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach miała miejsce w sobotę, 5 października, w Jaroszowicach. Funkcjonariusze podczas rutynowych pomiarów prędkości zwrócili uwagę na kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się z dużą prędkością.

Policjanci postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Pomimo wyraźnych poleceń oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych, zignorował on funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę. Kierujący zjechał ze ścieżki rowerowej na jezdnię, a następnie ominął radiowóz i skręcił na pobliski wał porośnięty trawą.

Policjanci niezwłocznie powiadomili o zdarzeniu dyżurnego wadowickiej komendy i podjęli pościg. Dzięki dobrej znajomości terenu mundurowi przewidzieli trasę ucieczki i założyli, że kierujący spróbuje wydostać się od strony lasu w Jaroszowicach. Przypuszczenia okazały się słuszne – właśnie tam funkcjonariusze skutecznie zakończyli pościg.

Uciekinierem okazał się 16-letni mieszkaniec gminy Wieprz. Podczas interwencji policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,44 promila w jego organizmie. Dodatkowo nastolatek nie posiadał karty rowerowej, wymaganej przy kierowaniu pojazdami takimi jak hulajnoga elektryczna. Chłopak został przekazany pod opiekę rodzicom. Teraz jego dalszym losem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, który oceni okoliczności zdarzenia oraz ewentualne konsekwencje prawne.

Policja przypomina, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale również stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa samego kierującego oraz innych uczestników ruchu.

Przypadek ten jest również ważnym sygnałem dla młodzieży i rodziców – nawet krótka przejażdżka hulajnogą elektryczną może skończyć się poważnymi konsekwencjami, jeśli nie przestrzega się przepisów ruchu drogowego. Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność na drodze, przypominając, że odpowiednie zachowanie może uchronić przed wypadkiem, mandatem, a w skrajnych przypadkach także przed postępowaniem sądowym.