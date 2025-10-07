Policjanci zabezpieczyli blisko 4,5 kilograma narkotyków Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Wyrok nawet 12 lat więzienia może usłyszeć 36-letni kaliszanin zatrzymany w związku z przestępczością narkotykową. Na posesji, na której mieszka policjanci zabezpieczyli blisko 4,5 kilograma narkotyków. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na okres 3 miesięcy.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej codziennie podejmują działania mające na celu ograniczenie obrotu nielegalnymi substancjami. Pracują zarówno operacyjnie, jak i dochodzeniowo, rozpracowując siatki przestępcze i likwidując kolejne miejsca produkcji oraz magazynowania narkotyków. Dzięki ich skutecznej pracy, znaczne ilości niebezpiecznych substancji są regularnie zabezpieczane i nie trafiają na rynek.

Pracę policjantów zwalczających przestępczość narkotykową wspierają również przewodnicy psów służbowych, których czworonożni partnerzy są specjalnie szkoleni do wykrywania zapachów narkotyków. Psy te potrafią z dużą precyzją wskazywać nawet na niewielkie ilości ukrytych substancji, co często prowadzi do ujawnienia narkotyków w miejscach trudno dostępnych - w pojazdach, przesyłkach czy skrytkach. Ich pomoc jest nieoceniona podczas przeszukań i kontroli.

W ostatnim czasie jednym z sukcesów kaliskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową była interwencja z udziałem psa policyjnego - Miśki. Dzięki jej wyjątkowemu węchowi udało się odnaleźć narkotyki ukryte na terenie jednej z prywatnych posesji. Miśka precyzyjnie wskazała, miejsce w którym znajdowały się nielegalne substancje. Łącznie podczas przeszukania policjanci Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli blisko 4,5 kilograma narkotyków. Wstępne badanie testerem narkotykowym zabezpieczonych środków wykazało obecność amfetaminy i metamfetaminy w przebadanych próbkach.

W sprawie zatrzymany został 36-letni mieszkaniec posesji. Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu usłyszał zarzut posiadania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara nawet 12-lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu 36-latek został aresztowany na okres trzech miesięcy.

Szacunkowa, detaliczna wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi około 260 tysięcy złotych.