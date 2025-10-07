Okradali myjnie samochodowe, teraz posiedzą Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Inowrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 38 lat, podejrzanych o włamania do myjni samochodowych na terenie kilku powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, skąd kradli gotówkę. Mężczyźni usłyszeli łącznie 15 zarzutów i trafili tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

We wrześniu br. w krótkim czasie na terenie wielu miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego doszło do włamań do automatów sterujących bezdotykowych myjni samochodowych, skąd nieznani sprawcy zabierali gotówkę w bilonie.

Postępowania dotyczące tych spraw były prowadzone przez policjantów z Inowrocławia, Mogilna, Aleksandrowa Kujawskiego, Piotrkowa Kujawskiego i Lipna. Metoda działania przestępców oraz zabezpieczone ślady pozwoliły podejrzewać, że to te same osoby.

Praca kryminalnych doprowadziła do wytypowania osób zamieszanych w proceder i zatrzymania ich w miniony piątek, 03.10.2025 r., przez inowrocławskich kryminalnych na terenie Inowrocławia. W ręce policjantów wpadło dwóch mężczyzn w wieku 36 i 38 lat, mieszkańców miasta.

Po tym, jak trafili do policyjnego aresztu, śledczy przygotowali kompletny materiał dowodowy i połączyli sprawy z województwa w jedno postępowanie karne. Na tej podstawie jeszcze tego samego dnia dwaj koledzy usłyszeli łącznie 15 zarzutów kradzieży z włamaniem.

W sobotę, 04.10.2025 r. kryminalni doprowadzili podejrzanych do oskarżyciela i sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzą za kratami. Grozi im kara do 10 lat więzienia.