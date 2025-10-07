Pijany kierowca potrącił policjantkę Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Prokurator zastosował wobec 21-letniego mieszkańca Szczecinka dozór Policji za jazdę na „podwójnym gazie” ulicami Szczecinka. W trakcie zatrzymania kierujący bmw potrącił policjantkę oraz stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia dla drugiego z interweniujących policjantów. Po ucieczce z miejsca mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Za popełnione przestępstwo może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 04.10.2025 r., na kilka minut przed północą dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku został powiadomiony o tym, że na jednym z parkingów w centrum miasta kierujący bmw driftuje wykonując niebezpieczne manewry.

Na wskazany parking natychmiast udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego szczecineckiej komendy, by sprawdzić otrzymane zgłoszenie. Dojeżdżając do miejsca policjanci zauważyli wyjeżdżający pojazd z parkingu, który zmierzał ulicą Jana Pawła II. Pomimo nadawanych sygnałów dźwiękowych i błyskowych kierujący nie reagował i kontynuował jazdę. Podczas zatrzymania doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący białym bmw nie wyhamował i uderzył w policyjnego busa. Podczas kontroli kierowca nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, wówczas policjant otworzył drzwi od strony kierowcy i sam podjął próbę wyjęcia kluczyków ze stacyjki. Kierowca wykorzystał ten moment i ruszył samochodem. Podczas cofania potrącił policjantkę, która upadła, a następnie uderzył w inny pojazd uciekając z miejsca kontroli. Jeszcze przez kilkanaście metrów kierowca kontynuował jazdę wraz z policjantem, który próbował przerwać niebezpieczny rajd. Jazdę kierowca na chwilę przerwał, kiedy uderzył w latarnię. Dzięki determinacji funkcjonariusza pościg za bmw przejęły inne patrole.

Kierowca został zatrzymany kilka ulic dalej. Jak się okazało, w pojeździe podróżowały jeszcze trzy inne młode osoby, na szczęście nic się im nie stało. 21-letni mieszkaniec Szczecinka podczas jazdy znajdował się w stanie nietrzeźwości miał ponad 2,5 promila w organizmie. Policjanci zabezpieczyli krew kierującego do badań laboratoryjnych by sprawdzić, czy mężczyzna nie znajdował się również pod działaniem środków odurzających.

Podczas interwencji jeden z funkcjonariuszy doznał ogólnych potłuczeń i zasinień a potrącona policjantka urazu nogi. Na szczęście po udzielonej pomocy medycznej stan zdrowia policjantów nie wymagał hospitalizacji.

Z uwagi na charakter zdarzenia Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku wnioskował o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokurator po zapoznaniu się z zebranym w tej sprawie materiałem dowodowym zadecydował o przedstawieniu 21-latkowi zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zmuszania policjantów swoim działaniem do zaniechania czynności służbowych. Wobec mężczyzny prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenie majątkowe w wysokości 20 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i kontaktu ze świadkami. Za przestępstwa, których się dopuścił, może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Szczecinie / mw)