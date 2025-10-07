12-latka na hulajnodze potrącona na pasach Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Na ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli, 12-latka jadąc hulajnogą elektryczną, wjechała na przejście dla pieszych. Została potrącona przez jadącą toyotą 50-letnią kobietę. Dziecko z obrażeniami głowy zostało przetransportowane do szpitala. Pokazujemy nagranie ze zdarzenia, by było przestrogą dla innych. Przypominamy o przepisach i apelujemy o rozsądek rodziców, których dzieci jeżdżą bez znajomości przepisów.

Przepisy ruchu drogowego mówią jasno, że na hulajnodze elektrycznej nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Trzeba się zatrzymać i jak pieszy przeprowadzić tę hulajnogę. Osoba, która prowadzi hulajnogę przez przejście dla pieszych jest pieszym i może korzystać ze wszystkich przywilejów przysługujących pieszemu!

Przepisy mówią również, że kierowca musi zachować szczególna ostrożność zbliżając się do przejścia dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu będącemu na pasach lub wchodzącemu na nie. Pieszemu – a jadący hulajnogą lub rowerem nim nie jest.

Warto zastanowić się nad tym co mówią przepisy i pamiętać o ograniczonym zaufaniu do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W poniedziałek 6 października 2025 roku, przed godziną 19.00, na ulicy Łaskiej w Zduńskiej Woli, 12-letnia dziewczynka, jadąca hulajnoga elektryczną, wjechała na przejście dla pieszych. Została potrącona przez kierującą toyotą 50-letnią kobietę. Dziewczynka z obrażeniami głowy została przetransportowana do szpitala CZMP w Łodzi. Kierujące były trzeźwe. Dziewczynka nie miała kasku. Nie miała karty rowerowej.

Poniżej zamieszczamy nagranie ze zdarzenia. Monitoring dzięki uprzejmości Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.

Przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą elektryczną:

Minimalny wiek – hulajnogą elektryczną mogą poruszać się osoby, które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnóg wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i tylko w strefie zamkniętej (np. na placu zabaw).

Hulajnogą elektryczną po 10 roku życia może poruszać się osoba, która zdała egzamin na kartę rowerową. Taki dokument należy obowiązkowo ze sobą mieć za każdym razem gdy wsiadamy na rower lub hulajnogę.

Gdzie można jeździć? Droga dla rowerów - to miejsce pierwszego wyboru dla użytkowników hulajnóg. Jezdnia - dopuszczalna tylko, gdy nie ma drogi dla rowerów, a prędkość na jezdni nie przekracza 30 km/h. Chodnik - tylko wyjątkowo, gdy nie ma innej możliwości i pod warunkiem, że piesi mają zapewnione pierwszeństwo i pełne bezpieczeństwo.

Zakaz przewożenia pasażerów - hulajnogą może poruszać się wyłącznie jedna osoba.

Obowiązek trzeźwości - użytkownicy hulajnóg są zobowiązani do trzeźwości, tak samo jak kierowcy samochodów. Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.

Obowiązki techniczne - hulajnoga powinna być sprawna, wyposażona w światła i elementy odblaskowe, a także nie może być w sposób niezgodny z przepisami przerabiana (np. zwiększona prędkość).

Kask obecnie nie jest obowiązkowy, ale rozsądek podpowiada, by chronić swoją głowę.

Apelujemy do rodziców, by dla bezpieczeństwa własnego dziecka, rozmawiali z nim o przepisach ruchu drogowego. Nim pozwolą dziecku wsiąść na hulajnogę lub rower, niech mają pewność, że ich dziecko wie jak się poruszać, co mu wolno, a czego nie na drodze i czy jest na tyle odpowiedzialne, by mu powierzyć tak niebezpieczny pojazd.

( KWP w Łodzi / kc)