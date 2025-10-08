"Odbierak" zatrzymany w Krakowie przez wałbrzyskich policjantów Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wałbrzycha w wyniku pracy operacyjnej wytypowali i zatrzymali na terenie Krakowa mężczyznę, podejrzewanego o udział w oszustwach dokonanych na szkodę dolnośląskich seniorów. 48-latek jest podejrzewany o dokonanie szeregu oszustw na niebagatelną kwotę ponad 150 tys zł. W toku prowadzonych czynności procesowych 48-latek przyznał się do zarzucanych czynów, jednak umniejszył swoją rolę w przestępczym procederze. Za popełnione oszustwa podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszustwa popełniane tzw. metodami „na wnuczka” czy „na policjanta” charakteryzują się bezwzględnym i wyrachowanym sposobem działania przestępców. Oszuści wykorzystują zaufanie swoich ofiar do instytucji publicznych, grają na emocjach, nie mają żadnych skrupułów. Dlatego policjanci wykorzystują wszelkie dostępne metody, które mogą przysłużyć się do ustalenia i ich zatrzymania.

W dniu 9 stycznia br. do 83-letniej mieszkanki Wałbrzycha zadzwoniła kobieta, podająca się za córkę. Podczas rozmowy kobieta przekazała informację, że spowodowała poważny wypadek drogowy, a jedynym sposobem na uniknięcie aresztu miało być przekazanie pieniędzy adwokatowi na kaucję. Niestety zgodnie z sugestiami oszustki, kobieta przygotowała 6 tysięcy złotych. Całą kwotę pieniędzy odebrał mężczyzna, którego tożsamościowy na tym etapie nie była jeszcze znana.

Pomimo, iż postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, to wałbrzyscy policjanci wciąż analizowali podobne przypadki. W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że ten sam mężczyzna na terenie Środy Śląskiej i Oleśnicy odebrał również przygotowane przez seniorów pieniądze w łącznej kwocie 150 tys zł.

Zgromadzone do sprawy materiały zostały poddane analizie, a na ich podstawie wszelkie tropy prowadziły śledczych do Karkowa, gdzie od pewnego czasu przebywał mężczyzna podejrzewany o udział w tym przestępczym procederze.

Przypuszczenia policjantów okazały się trafne, gdyż w minioną niedzielę 12 października br. 48-latek został zatrzymany przez wałbrzyskich policjantów. W toku prowadzonych czynności w mieszkaniu mężczyzny mundurowi ujawnili telefon komórkowy, karty SIM oraz środki odurzające w postaci marihuany.

Zatrzymany przewieziony został do wałbrzyskiej jednostki policji, a następnie do prokuratury, gdzie usłyszał stosowne zarzuty. W toku prowadzonych czynności procesowych mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ponadto obszernie odniósł się do zgromadzonego materiału dowodowego. 48-latek twierdził, że w przestępczym procederze nie był „odbierakiem”, a jego rola ograniczała się do pełnienia funkcji „VIP – kuriera”. Za popełnione oszustwa podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Upewnijmy się, poprośmy bliskich o pomoc, skontaktujmy się z osobą, która rzekomo jest w trudnej sytuacji. Nie pozwólmy, by oszuści bogacili się naszym kosztem. Policjanci wciąż przestrzegają, przed oszustwami pod legendą. Podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto.

Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkim do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami i czyhającymi nie tylko na seniorów.

( KWP we Wrocławiu / kc)